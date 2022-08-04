МИД России выступил с заявлением в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта

В заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте ведомства, МИД РФ выразил «крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения».

«К сожалению, имеются жертвы. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.

Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки «на земле». Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами.

Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня. Исходим из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико- дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г.

Убеждены, что усилия сторон должны быть сконцентрированы на формировании положительной повестки в отношениях Баку и Еревана в рамках имеющихся трехсторонних переговорных форматов», - говорится в заявлении МИД РФ.