ЕС призывает конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе немедленно прекратить боевые действия

Об этом говорится в заявлении Службы иностранных дел Евросоюза.

«Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других участков линии соприкосновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к жертвам и раненым», — говорится в заявлении.

«Необходимо ослабить напряжение, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров, чтобы на основе переговоров найти пути урегулирования ситуации», — отмечается в заявлении.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабаха остается напряженной с 1 августа. Накануне армянская сторона сообщила о двух погибших солдатах, а азербайджанская об одном. Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию.

НАТО и ОБСЕ также выразили обеспокоенность в связи с напряженностью. Госдепартамент США также призвал к деэскалации в Нагорном Карабахе и вокруг него.