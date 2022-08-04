Вашингтон призвал к деэскалации в Нагорном Карабахе и вокруг него

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены и внимательно следят за информацией, касающейся интенсивных боев вокруг Нагорного Карабаха, которые привели к человеческим жертвам. Мы призываем к немедленному ослаблению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации.

Недавний рост напряженности подчеркивает необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования посредством переговоров всех вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него», - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.