Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Вашингтон призвал к деэскалации в Нагорном Карабахе и вокруг него

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс

Государственный департамент США призвал к немедленному ослаблению напряженности в Нагорном Карабахе и вокруг него и недопущению дальнейшей эскалации.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены и внимательно следят за информацией, касающейся интенсивных боев вокруг Нагорного Карабаха, которые привели к человеческим жертвам. Мы призываем к немедленному ослаблению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации.

Недавний рост напряженности подчеркивает необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования посредством переговоров всех вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него», - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG