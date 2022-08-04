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Общество

В первой половине 2022 года в Армении обосновалось около 40 тысяч россиян 

В первой половине этого года в Армении обосновалось около 40 тысяч россиян.

Об этом Радио Азатутюн сообщил глава Миграционной службы Армении Армен Казарян.

«За первое полугодие текущего года по паспорту гражданина России зарегистрировано более 370 тысяч въездов и более 330 тысяч выездов. Другими словами, разница между пересечениями границы составляет около 40 тысяч», — отметил глава Миграционной службы.

Армен Казарян обратил внимание на то, что, в отличие от первых трех месяцев 2022 года, во втором квартале количество граждан России, желающих остаться в республике, увеличилось в несколько раз.

«Разница в первом квартале — 10 тысяч, разница в первом полугодии — 40 тысяч. Другими словами, получается, что во втором квартале у нас была восходящая тенденция», - отметил он.

Армен Казарян
Армен Казарян

По словам чиновника, такая же тенденция существует и в случае граждан Украины и Беларуси: их в Армению прибыло больше, чем уехало, хотя разница невелика и, вместе взятая, в сумме составляет около тысячи.

Людской поток в Армению в первой половине этого года существенно изменил общую картину пересечения границы республики. Если в первом полугодии прошлого года суммарные въезды и выезды привели к отрицательному результату – минус 52 тысячи, то в первом полугодии этого года этот показатель составил плюс 16 тысяч.

«Это показывает предоставление наших статусов проживания и предоставление свидетельств о законном проживании. Что касается динамики заявок, то в феврале, марте, апреле, мае у нас был рост. За три дня августа у нас уже 59 заявлений по части граждан ЕАЭС», — отметил глава Миграционной службы Армении.

«Смена обстановки стала необходимостью»

Вадим находится в Армении уже несколько месяцев. Он говорит, что любит гитары и приключения.

По словам Вадима, они решили уехать из России, потому что смена обстановки уже стала необходимостью.

Основанный Вадимом паб в центре Еревана уже стал любимым местом многих. Он говорит: «Я не думаю о будущем, я живу сегодняшним днем, например, сегодняшняя цель — организовать хороший концерт».

Миграционная служба Армении провела совместное с Международной организацией по миграции исследование, согласно предварительным результатам которого, большинство находящихся в республике россиян собираются пробыть в стране не менее полугода.

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