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Экономика

Центробанк Армении вновь повысил ставку рефинансирования

Центральный банк Армении вновь повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, доведя ее до 9,5%.

Такую политику Центробанк проводит уже на протяжении более полутора лет. За это время ставка рефинансирования поднялась с 4,2% до 9,5%.

«В целом, в последние полтора года мы находимся в цикле повышения процентных ставок, и этим Центробанк проводит политику в соответствии со своим мандатом», - отметил экономист Нарек Карапетян.

Экономист пояснил, что повышение ставки рефинансирования ведет к росту цен на банковские услуги, повышение процентных ставок кредитов и депозитов, но в то же время является инструментом сдерживания инфляции.

Центробанк Армении говорит об инфляции в своем заявлении, в частности, констатируя: «В июне 2022 года 12-месячная инфляция продолжила рост и составила 10,3%. Базовая 12-месячная инфляция также увеличилась, составив 9,4%. Цены на международном товарном рынке продолжают оставаться на исторически высоком уровне. Центральные банки развитых стран продолжают ужесточать монетарные условия, что будет способствовать постепенному сдерживанию глобальной инфляционной среды».

В то время как Центробанк ожидает, что инфляция будет постепенно снижаться, экономист отмечает, что пока с помощью проводимой Центробанком политики не удается сдержать инфляцию так, как это ожидается.

«В этих условиях политика ставки рефинансирования работает не так эффективно, как, например, в развитых странах. Иными словами, мы видим реальный результат этих действий ЦБ гораздо меньше, чем, например, принято ожидать в экономике», — отметил эксперт.

Однако, по словам Карапетяна, такая политика должна сдерживать инфляцию в более долгосрочной перспективе.

«Принято считать, что решения, связанные с денежно-кредитной политикой, имеют эффект в среднем через год после их реализации, то есть это на среднесрочный период, и на данный момент, если оценивать, то действия Центробанка не имели значительное влияние на инфляцию», - отметил экономист.

В Центральном банке Армении также отмечают, что укрепление драма, в свою очередь, частично нейтрализует рост инфляции.

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