Азербайджан пытается заставить Армению пойти на болезненные уступки - политолог

«Азербайджан давно готовился к этой эскалации. Если мы проследим за открытой информацией, то увидим, что в официальных сообщениях также были упоминания о напряженности на этом участке, Азербайджан постоянно обвинял армянскую сторону именно на данном участке, то есть на участке, простирающемся от юга Кельбаджарского района до севера Лачинского района, в нарушении режима прекращения огня, то есть под сегодняшние действия готовился какой-то информационный фон», - отметил политолог.

Отметим, что накануне вечером Армия обороны Нагорного Карабаха заявила, что утром 1 августа на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Нагорного Карабаха азербайджанские подразделения «прибегли к провокациям, предприняв попытки перейти линию соприкосновения, которые были пресечены силами Армии обороны». Позже в Карабахе заявили о том, что в ходе инцидента был ранен армянский военнослужащий. В Баку опровергли сообщения армянской стороны, назвав их «провокацией и ложью».

В предыдущие дни стороны регулярно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. В последнее время в Баку также заявляют о начале учебно-тренировочного процесса в вооруженных силах с целью повысить боеготовность войск.

Тем не менее, армянский политолог не считает, что дело дойдет до войны, хотя и не исключает подобного сценария.

«Конечно, напряжение может нарастать. Весь вопрос в том, какого это будет масштаба. Дойдет ли это до масштабов полномасштабной войны? Я так не думаю, если честно. Но очевидно, что Азербайджан постарается добиться позиционного успеха в ближайшие часы и дни», - отметил политолог.

Накануне Министерство обороны Нагорного Карабаха также сообщило, что подробная информация об инциденте передана командованию российских миротворческих сил.

По словам Тиграна Григоряна, если российские миротворцы и на этот раз не смогут остановить агрессивные действия Азербайджана, возникнут серьезные вопросы относительно целесообразности их миссии.

«И в целом возникнут вопросы относительно безопасности населения, проживающего в Нагорном Карабахе. Другими словами, если они не собираются выполнять возложенные на них функции, возложенные на них обязательства, они должны просто сказать об этом прямым текстом, чтобы мы тем или иным образом могли решить проблемы наших соотечественников в Арцахе [Нагорном Карабахе –ред.]», - отметил политолог.