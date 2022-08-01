В Карабахе опровергают сообщения об ожесточенных боях на некоторых участках

В то же время на линии соприкосновения сохраняется определенная напряженность, добавляют военные власти региона.

Согласно сообщению, руководство Нагорного Карабаха совместно с командованием Армии обороны и российскими миротворческими силами предпринимают шаги по урегулированию ситуации.

Ранее Армия обороны сообщала, что на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Нагорного Карабаха азербайджанская сторона утром предприняла попытки пересечения линии соприкосновения, которые были пресечены. В Баку опровергли эти сообщения.