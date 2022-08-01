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Карабах

В Карабахе опровергают сообщения об ожесточенных боях на некоторых участках

Информация о продолжающихся ожесточенных боях в тех или иных частях Нагорного Карабаха не соответствует действительности, заявляет Армия обороны.

В то же время на линии соприкосновения сохраняется определенная напряженность, добавляют военные власти региона.

Согласно сообщению, руководство Нагорного Карабаха совместно с командованием Армии обороны и российскими миротворческими силами предпринимают шаги по урегулированию ситуации.

Ранее Армия обороны сообщала, что на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны Нагорного Карабаха азербайджанская сторона утром предприняла попытки пересечения линии соприкосновения, которые были пресечены. В Баку опровергли эти сообщения.

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