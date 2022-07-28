С каждого заказа онлайн-такси предлагается взимать госпошлину в размере 100 драмов

На фоне повсеместных жалоб граждан в связи со значительным повышением стоимости проезда в такси правительство решило привести онлайн такси-сервисы в налоговое поле, предложив взимать с них госпошлину в размере 100 драмов с каждого заказа.

По мнению исполнительной власти, в сфере онлайн-такси до сих пор нет ни регламентов, ни механизмов контроля. Проект на общественное обсуждение вынесло Министерство территориального управления и инфраструктур.

«Учитывая большую вовлеченность в сферу частных водителей, не имеющих никаких налоговых обязательств и находящихся в неравных конкурентных условиях по сравнению с теми, кто осуществляет легальную деятельность в сфере, необходимо установить налоговые обязательства для тех, кто осуществляет экономическую деятельность», - привело обоснование министерство.

«Сфера действует уже достаточно давно, и уже есть необходимость ее регулирования», - сказал Радио Азатутюн начальник управления политики автомобильного транспорта ведомства, разработавшего проект, Хачик Согомонян.

Компании, предоставляющие услуги онлайн-такси, должны обеспечить сбор госпошлины в размере 100 драмов, в случае несоблюдения требований им придется заплатить штраф в размере от 200 до 300 тысяч драмов за каждое выявленное нарушение.

Предложение правительства совпало с периодом повышения платы за проезд в онлайн-такси. Граждане говорят, что в последние месяцы они платят за такси в два, а то и в три раза больше.

«Теперь это обходится в два раза дороже…».

«То же расстояние раньше стоило, скажем, 1100-1200 драмов, а теперь меньше 1500 не берут...».

«В утренние часы - 800 драмов, а после 6 часов вечера - уже 1500-1800 драмов...».

Сегодня утром, например, в 9:40, чтобы добраться из ереванского административного района Ачапняк до центра, нужно было заплатить не менее 1400 драмов. Несколько месяцев назад на ту же дорогу требовалось от 800 до 900 драмов. Цена повышается еще больше, если гражданин предпочитает пользоваться более комфортабельными автомобилями. В вечерние часы цены выше.

«Сумма будет взиматься с полученного заказа, и этот оператор, электронная площадка, будет перечислять эту сумму», - отметил Хачик Согомонян.

Не приведет ли взимание 100 драмов госпошлины за каждый заказ к еще большему увеличению тарифов на такси и снова пострадают граждане? Начальник управления политики автомобильного транспорта Министерства территориального управления и инфраструктур не исключил такого сценария. «Приведет ли это к новому повышению цен? В связи с этим может быть какой-то небольшой эффект», - сказал он.

В что думают сами таксисты? Они не захотели говорить на видеокамеру, но на условии анонимности выразили свое недовольство.

«Действительно, это будет иметь очень плохой эффект, 100 драмов за каждый заказ - это очень большая сумма, будет невыгодно. Должно быть 16-17 заказов в день, чтобы было выгодно, а в выходные - 20 заказов», - сказал один из водителей.

Нельзя ли придумать другой механизм контроля за сферой и приведения в налоговое поле, чтобы это бремя не легло на простых граждан? В Министерстве территориального управления и инфраструктур ответили, что до того, как проект получит силу закона, предстоит пройти долгий путь, и за это время, возможно, будут предложены лучшие решения.