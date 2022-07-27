«Для власти нет более важной повестки дня, чем назначение на должности членов собственной команды» - Арцвик Минасян

Крупнейшая оппозиционная фракция в Национальном собрании – фракция «Айастан», считает процесс избрания председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ложной повесткой дня. Фракция не склонна к тому, чтобы выдвинуть своего кандидата, заявил Радио Азатутюн секретарь фракции Арцвик Минасян.

«Мы считаем, что это можно рассматривать как вопрос ложной повестки дня, хотя есть сроки, предусмотренные Конституцией и законом. Но, учитывая поведение политического большинства, своими действиями делающего Национальное собрание нелегитимным, мы в данный момент как минимум не готовы к таким дискуссиям», - подчеркнул Минасян.



Срок полномочий председателя Центризбиркома Тиграна Мукучяна истекает в первой половине октября. За три месяца до истечения этого срока начинается процесс выдвижения кандидатов на должности председателя и шесть членов ЦИК. Фракции представляют кандидатов в комиссию НС по государственно-правовым вопросам, где кандидаты определяются путем голосования. Правящая сила имеет большинство и в этой комиссии.

«Для них нет более важной повестки дня, чем назначение на должности людей из собственной команды», - заявил депутат от оппозиции.

Два дня назад истек первый срок выдвижения кандидатов. Правящая фракция «Гражданский договор» не заявляет, выдвинула она кандидата официально или нет. Уже несколько дней руководитель и секретарь фракции не отвечают на звонки Радио Азатутюн. Циркулирует имя провластного депутата Ваагна Овакимяна. В беседе с Радио Азатутюн он не подтвердил, но и не опроверг свое возможное выдвижение. Депутат правящей фракции Мария Карапетян сказала, что сейчас во фракции проходит стадия внутренних обсуждений.

«Через какое-то время будет зафиксирован результат, но пока мы, так сказать, находимся на стадии внутренних обсуждений», - сказала Карапетян.

Что касается выбора кандидата, то Карапетян ничего точно не сказала, она тоже не подтвердила, но и не опровергла слухи о выдвижении своего однопартийца. «Я думаю, что мы должны потерпеть, пока эти обсуждения не дадут результата. Для меня этически и политически некорректно говорить об этом раньше времени», - отметила депутат.



Ваагн Овакимян является многолетним соратником премьер-министра Никола Пашиняна. Он член партии «Гражданский договор». Овакимян много лет работал журналистом в газете «Айкакан жаманак», принадлежащей семье Пашиняна, затем вступил в основанную Пашиняном партию и в составе его команды вошел в парламент.



В оппозиции подчеркивают, что даже прежние власти так открыто не рассматривали кандидатуру столь близкого соратника на пост руководителя аполитичных структур.

«Раньше, даже если выдвигали человека, находящегося под покровительством власти, обосновывали это, старались дать обоснования, чтобы у общественности было хотя бы представление о том, что, тем не менее, делается попытка обсудить это также с оппозицией. По крайней мере, предпринималась попытка выдвинуть беспартийного кандидата. Эти люди уже и это растоптали, они действуют открытым текстом, с открытыми картами и попирают все принципы», - сказал Арцвик Минасян.

Согласно Конституции, члены Центральной избирательной комиссии не могут быть членами какой-либо партии или каким-то иным образом заниматься политической деятельностью при осуществлении своих полномочий. Им следует проявлять политическую сдержанность в публичных выступлениях.

В другой оппозиционной фракции – «Честь имею», вопрос о выдвижении кандидата в председатели ЦИК пока не обсуждался, заявил секретарь фракции Тигран Абрамян.

Председатель и члены ЦИК избираются закрытым голосованием, большинством голосов депутатов. Голосов правящей фракции достаточно для избрания выдвинутых ею кандидатов.