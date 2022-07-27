В первом полугодии этого года на фоне зарегистрированного в Армении двузначного показателя экономической активности зафиксирован рекордный рост денежных переводов из-за рубежа.

По данным Центрального банка РА, за первые пять месяцев текущего года граждане получили из-за рубежа через банки Армении 1 млрд 272 млн долларов. Это самый высокий показатель с 2004 года, когда Центробанк начал публиковать эти данные.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 70%.

Более половины этой суммы - 53% - поступает из России, около 20% - из США.

Председатель постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Национального собрания Геворк Папоян объясняет это так: капитал течет туда, где чувствует себя хорошо.

«Наша экономическая политика и либерализация экономики в последние годы привели к тому, что... вообще деньги текут туда, где для них созданы наилучшие условия. И мы преуспели в нашей экономической политике в плане привлечения инвестиций, защиты прав инвесторов, обеспечения стабильности финансовых рынков, конкуренции и конкурентоспособности, мы проводили правильную политику, в результате которой происходит этот приток, и экономика Армении развивается», - сказал Папоян.

По мнению депутата оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Тадевоса Аветисяна, причиной поступления денежных средств в страну является вовсе не результат политики властей, а российско-украинская война и введенные западными странами санкции против Москвы.

«Эти горячие деньги, так я их оцениваю, как увеличились в разы, так же и уменьшатся, если не будет этого случайного фактора. То есть, строить на их основе большие планы и формулировать большие задачи было бы неправильно, потому что это было бы нереально», - отметил Аветисян.

Показатель экономической активности также зафиксировал беспрецедентный рост

Однако два собеседника Радио Азатутюн сошлись во мнении, что деньги, поступающие в Армению, сыграли серьезную роль в двузначной экономической активности, зарегистрированной в стране в первой половине этого года.

По данным Статистического комитета, в январе-июне текущего года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, показатель экономической активности вырос на 11,8%, что вновь является самым высоким показателем с 2011 года, когда Статкомитет начал измерять сдвиги в экономике также показателем экономической активности.

«Конечно, все прогнозы сводятся к тому, что 7-процентный показатель, закрепленный в программе правительства, на данный момент очень легко преодолевается. Что касается будущего, естественно, мы должны продолжать наши экономические реформы, чтобы в ситуации, когда макроэкономические факторы стабилизируются и в странах-партнерах, для людей, которые сегодня приехали в Армению, Армения продолжала оставаться центром их экономических интересов», - сказал Геворк Папоян.

По словам экономиста Тадевоса Аветисяна, главный вопрос сейчас заключается в том, сможет ли правительство сохранить высокий экономический рост и разумно использовать текущие в страну деньги.

«Важно отметить, что 11,8-процентный показатель экономической активности в этом году сравнивается с прошлым годом, здесь мы не должны забывать о базовом эффекте, потому что в первые шесть месяцев прошлого года наша экономика продолжала слабеть, и этот высокий рост регистрируется также по сравнению с той маленькой базой», - подчеркнул Аветисян.

В прошлом месяце Всемирный банк опубликовал свой прогноз экономического роста в странах в этом году. В организации считают, что Армения завершит 2022 год с экономическим ростом на уровне всего 3,5%.