Утром Ереванский метрополитен был закрыт: машинисты объявили забастовку, требуя повышения зарплаты

Сегодня утром тысячи ереванцев не смогли воспользоваться услугами метро, так как двери всех станций столичного метрополитена были закрыты, более пяти десятков машинистов поездов с 6 часов утра объявили забастовку, требуя повышения заработной платы.

Метрополитен, принеся извинения пассажирам, заявил: «Руководство ведет переговоры с машинистами».

Работа метро возобновилась в 09:30, руководство метро заявило, что с машинистами достигнута предварительная договоренность.

«В 09:30 переговоры дали небольшой результат, нормальная работа метрополитена была восстановлена с 09:30. По итогам переговоров руководство пообещало решить вопрос с зарплатой машинистов», - сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь компании Татев Хачатрян.

На вопрос, в какие сроки будут удовлетворены требования машинистов, Хачатрян ответила, что «срок не был указан, «но пообещали постараться решить вопрос как можно раньше».

Утром руководство метрополитена наотрез отказывалось комментировать забастовку машинистов, позже пресс-секретарь компании сказала, что точный размер заработной платы машинистов не может указать, поскольку она зависит от рабочих смен.

«Машинисты получают зарплату согласно штатному расписанию, в соответствии с часами, отработанными за смену, в том числе в ночное время. Поэтому я не могу назвать точную цифру», - сказала Татев Хачатрян.

Ежедневно ереванским метрополитеном пользуются десятки тысяч горожан, а число пассажиров за год превышает 15 миллионов. Нынешняя забастовка - единственный случай, по крайней мере, за последние годы.