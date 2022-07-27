«Мы не против нормализации отношений с Турцией, но без предварительных условий» - оппозиционер

Об этом заявил представитель Верховного органа АРФД, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян, отвечая на вопросы пользователей социальной сети Facebook в студии Азатутюн ТВ во вторник.

По словам оппозиционера, армяно-турецкие отношения могут быть установлены и граница может быть открыта в течение часа и с помощью одной дипломатической ноты. «Но почему же они этого не делают, о чем ведут переговоры четыре месяца?» - отметил Сагателян.

«Турция не откроет границы с Арменией, и сегодня [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган очень четко заявил о том, что этого не произойдет пока не будут полностью приняты все их условия. Сегодняшнее [армянское] правительство отчасти тайно, отчасти открыто идет по пути принятия этих условий», — заявил депутат от оппозиции, настаивая на том, что отношения с Турцией должны быть без предварительных условий.

«Если они согласятся открыть дороги, установить дипломатические отношения без каких-либо предварительных условий уже завтра утром… Если бы мы были сегодня у власти, мы открыли бы эти границы и изолировали бы все опасности, которые угрожают нашей стране, правильными законами, правильными шагами и действиями через системы государственного управления», - заключил Ишхан Сагателян.

Несмотря на то, что спецпредставители Армении и Турции встречались уже четыре раза и после каждой встречи Ереван и Анкара подтверждали готовность продолжать переговоры без каких-либо предварительных условий, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу открыто заявляет о том, что армяно-турецкое урегулирование, по сути, является трехсторонним процессом, поскольку Анкара согласовывает свои шаги с Азербайджаном.

На прошлой неделе глава МИД Турции обвинил армянскую сторону в затягивании процесса урегулирования и выдвинул два четких предусловия: Армения должна предпринять шаги в вопросах открытия так называемого «Зангезурского коридора» и заключения мирного договора с Азербайджаном.

Между тем, официальный Ереван неоднократно заявлял, что увязывание армяно-турецких отношений с армяно-азербайджанскими переговорами, а также претензии Анкары по поводу «Зангезурского коридора» не способствуют процессу армяно-турецкого урегулирования.