Ереванский метрополитен возобновил работу

Ранее сегодня сообщалось, что метро не работает, так как машинисты начали забастовку с 06:00 утра, требуя повышения зарплаты.
В метрополитене отметили, что ведутся переговоры с машинистами по возобновлению работы.
По состоянию на 09:30 работа метро в Ереване восстановлена, сообщают из столичного метрополитена.
Ранее сегодня сообщалось, что метро не работает, так как машинисты начали забастовку с 06:00 утра, требуя повышения зарплаты.
В метрополитене отметили, что ведутся переговоры с машинистами по возобновлению работы.
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