Положение со свободой слова в Армении продолжает вызывать озабоченность – Ашот Меликян

Так говорит председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян, представляя второй за этот год квартальный отчет о ситуации со свободой слова и нарушениях прав журналистов и СМИ в Армении.

Согласно отчету, апрель, май и июнь были отмечены особым ростом числа случаев физического насилия в отношении сотрудников СМИ: зарегистрировано 11 случаев с 12 пострадавшими, 10 из которых произошли во время освещения акций гражданского неповиновения, организованных оппозиционными силами. Согласно отчету, количество случаев на 3 больше, чем зафиксировано за аналогичный период прошлого года, когда в стране шла острая послевоенная и предвыборная политическая борьба.

Отмечается, что продолжился и поток судебных исков против СМИ и журналистов, в частности, зарегистрировано 8 новых таких случаев, что на один больше, чем в предыдущем квартале.

Что касается случаев нарушения права на получение и распространение информации, то, согласно отчету, за 3 месяца их было 24.

«Хотя нарушения права на получение и распространение информации уменьшились почти в два раза за наблюдаемый период, ситуация все еще вызывает беспокойство, потому что многие СМИ и журналисты приводят примеры, когда они обращались в государственные органы с запросом официальной информации и либо не получали ее вовремя, либо запрос на необходимую им информацию был попросту проигнорирован, либо же ответы не соответствовали сути присланных вопросов, и в этом плане, конечно, многое предстоит сделать», - отметил Меликян.

В связи с этим председатель Комитета по защите свободы слова подчеркнул, что парламент недавно изменил закон о свободе информации, а вместе с ним ужесточил ответственность за случаи, когда отвечающий необоснованно отказывается и не предоставляет информацию, подлежащую обнародованию.

«Если за первый такой случай предусматривался административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. драмов (70-120 долларов), то сейчас он увеличен до 50 тыс. - 70 тыс. драмов, а если такое же повторяется в течение года, то вместо прежних 70 тыс. - 100 тыс. драмов штраф будет составлять от 100 тыс. до 150 тыс. драмов. Но очень важно, чтобы эти штрафы действительно применялись и виновные привлекались к ответственности, иначе постепенно может стать более массовым уклонение от ответа на запросы СМИ, а это влечет за собой очень серьезные последствия», - отметил Меликян.

Как отметил председатель Комитета по защите свободы слова, получив отказ, СМИ, как правило, не обращаются в суд, чтобы избежать юридических хлопот.

Отметим, что согласно отчету, после неполучения запрашиваемой информации во втором квартале этого года в суд обратилась только одна организация.