Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Баку использует пленных в качестве политического инструмента, Ереван ждет от международного сообщества реакции - Мирзоян

Министры иностранных дел Армении и Чехии - Арарат Мирзоян (слева) и Ян Липавский, Прага, 26 июля 2022 г.

Баку использует армянских военнопленных и гражданских лиц в качестве политического инструмента, в этой связи Ереван ожидает целенаправленного реагирования и практических шагов со стороны международного сообщества, заявил в Праге министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Мирзоян сегодня встретился с главой МИД Чехии Яном Липавским, к чьей стране в начале этого месяца на полгода перешло председательство в Евросоюзе. За встречей последовала совместная пресс-конференция двух министров.

Глава армянской дипломатии сказал, что обсудил с чешским коллегой вопросы региональной и международной безопасности, в том числе нагорно-карабахский конфликт и последствия 44-дневной войны.

«Я представил министру Липавскому позицию и усилия Армении, направленные на установление мира и стабильности в нашем регионе, где сопредседательство Минской группы ОБСЕ играет ключевую роль в достижении всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметил Мирзоян.

Министр подчеркнул, что в зоне конфликта последствия 44-дневной войны до сих пор не устранены, гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе остаются нерешенными. «Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, используя их в качестве политического инструмента», - сказал Мирзоян.

Арарат Мирзоян говорил также о политике уничтожения, осквернения и искажения идентичности армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Он заявил, что Ереван в этих вопросах ожидает целенаправленного реагирования и практических шагов со стороны международного сообщества.

Глава МИД Чехии заверил, что Прага как в двусторонних контактах, так и на международных площадках постоянно поднимает вопрос армянских пленных, подчеркивает, что международное гуманитарное право должно соблюдаться.

В отличие от внешнеполитической сферы, где проблемные вопросы пока не решены, о внутриполитических вопросах глава МИД Армении говорил с удовлетворением, заявив, что «Армения реализует амбициозную повестку демократических реформ» и в этом вопросе Прага является надежным партнером Еревана.

Однако отношения с надежным партнером еще не достигли достаточного уровня. Армения и Чехия, имеющие тридцатилетнюю историю дипломатических отношений, по словам Мирзояна, сегодня договорились вывести контакты на качественно новый уровень, активизировать политический диалог, развивать экономическое сотрудничество, торговлю, инвестиции.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG