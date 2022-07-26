Баку использует пленных в качестве политического инструмента, Ереван ждет от международного сообщества реакции - Мирзоян

Баку использует армянских военнопленных и гражданских лиц в качестве политического инструмента, в этой связи Ереван ожидает целенаправленного реагирования и практических шагов со стороны международного сообщества, заявил в Праге министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Мирзоян сегодня встретился с главой МИД Чехии Яном Липавским, к чьей стране в начале этого месяца на полгода перешло председательство в Евросоюзе. За встречей последовала совместная пресс-конференция двух министров.

Глава армянской дипломатии сказал, что обсудил с чешским коллегой вопросы региональной и международной безопасности, в том числе нагорно-карабахский конфликт и последствия 44-дневной войны.

«Я представил министру Липавскому позицию и усилия Армении, направленные на установление мира и стабильности в нашем регионе, где сопредседательство Минской группы ОБСЕ играет ключевую роль в достижении всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметил Мирзоян.

Министр подчеркнул, что в зоне конфликта последствия 44-дневной войны до сих пор не устранены, гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе остаются нерешенными. «Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, используя их в качестве политического инструмента», - сказал Мирзоян.

Арарат Мирзоян говорил также о политике уничтожения, осквернения и искажения идентичности армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Он заявил, что Ереван в этих вопросах ожидает целенаправленного реагирования и практических шагов со стороны международного сообщества.

Глава МИД Чехии заверил, что Прага как в двусторонних контактах, так и на международных площадках постоянно поднимает вопрос армянских пленных, подчеркивает, что международное гуманитарное право должно соблюдаться.

В отличие от внешнеполитической сферы, где проблемные вопросы пока не решены, о внутриполитических вопросах глава МИД Армении говорил с удовлетворением, заявив, что «Армения реализует амбициозную повестку демократических реформ» и в этом вопросе Прага является надежным партнером Еревана.

Однако отношения с надежным партнером еще не достигли достаточного уровня. Армения и Чехия, имеющие тридцатилетнюю историю дипломатических отношений, по словам Мирзояна, сегодня договорились вывести контакты на качественно новый уровень, активизировать политический диалог, развивать экономическое сотрудничество, торговлю, инвестиции.