«Кто и когда просыпается - это не дело мэра» - Изабелла Абгарян о скандальном посте Грачья Саргсяна

Просыпающаяся рано утром и выходящая на пробежку Изабелла Абгарян по собственному опыту знает, что в эти часы город еще спит, ни воды невозможно где-нибудь купить, ни позавтракать. Но она подчеркивает: тем, что люди будут просыпаться в 7 часов утра, проблемы Еревана сами собой не решатся, нужен системный подход.

Уже два дня член Совета старейшин Еревана пытается понять цель скандального поста мэра Еревана о том, что жители должны просыпаться рано.

«Мы должны понять: какую цель преследует каждое решение. Кто-нибудь из ереванцев понял цель? Думаю, что нет», - сказала Абгарян.

Субботний пост мэра Еревана в Facebook стал главной темой дискуссий в социальных сетях. Грачья Саргсян сообщил, что колокольный звон гимна Еревана, с 7 часов утра ежечасно звучащий из башенных часов мэрии Еревана, будет звучать также во всех 12 административных районах Еревана.

«Я уверен – город должен просыпаться рано, рабочий день должен начинаться рано», - написал мэр.

Пост Саргсяна распространился с молниеносной скоростью, некоторые спрашивали, почему городская власть должна регулировать их режим сна, другие высмеивали инициативу мэра. Шутки и мемы понравились самому мэру, и сегодня он начал заседание Совета старейшин именно с них.

«Шутки были очень хорошими, по правде говоря, были хорошие шутки, даже Ким Кардашьян спрашивали: «Каково ваше мнение?»» - сказал Саргсян.

Мэр сегодня заявил, что колокола начали звонить раньше. «Эта система работала уже 25 дней до моего заявления, и я уверен, что после моего заявления люди проснулись точно так же и в их жизни особо ничего не изменилось. Я думаю, что это хороший городской колорит», - сказал он.

Изабелла Абгарян, примерно два года назад покинувшая правящую фракцию «Мой шаг» Совета старейшин Еревана, подчеркнула: кто и когда просыпается, выпивает кофе и смотрит мультфильм - это не дело мэра, функция городских властей – координация и регулирование, чтобы жизнь ереванцев стала более комфортной.

«Например, чтобы машины доставки осуществляли доставку в магазины, кафе, рестораны к 8 часам утра, чтобы они не появлялись в 9 часов и не создавали пробки. Установите конкретные часы, вне того времени, когда люди в городе едут на работу или возвращаются. Это будет городское регулирование, которое является непосредственной работой мэра», - сказала Абгарян.

Даже структура во главе с мэром, призывающим начинать рабочий день пораньше, работает с 9 часов утра, как почти все госучреждения страны. Получается, что в Ереване почти у всех день начинается в одно и то же время, это нужно отрегулировать, отметила член Совета старейшин.

«В первую очередь надо начинать с госучреждений, чтобы люди могли, например, перед выходом на работу сделать платеж в районной администрации или сделать еще что-то важное для них. Но самой главной целью должно быть распределение часов, а не так, что все просыпаются в 7 часов как в лагере. Нет, наоборот, давайте сделаем там, чтобы одна часть вставала в 7 часов, другая - в 8 часов, третья - в 9 часов, чтобы в городе было спокойно и не было пробок», - сказала Абгарян.

Реакция ереванцев на призыв мэра была примерно такой же: никто не может указывать, когда им просыпаться.

А разве у Еревана нет других более насущных проблем? Ереванцы призывали мэра в первую очередь решить проблемы перегруженного транспорта, пробок, зеленых территорий, неблагоустроенных улиц и нерегулируемой застройки, и только потом призывать людей просыпаться пораньше.