Оппозиция вернется в парламент исключительно со своей повесткой – Ишхан Сагателян

Тем не менее, оппозиция настаивает на том, что сделает это исключительно со своей собственной повесткой дня.

Бывший вице-спикер парламента Ишхан Сагателян пояснил в беседе с Радио Азатутюн, что в повестке дня оппозиции – вопрос Нагорного Карабаха, армяно-турецкие отношения и отставка премьер-министра Никола Пашиняна.

«Оппозиция пойдет в парламент исключительно со своей повесткой. У нас повестка сформирована нашим народом, за эту повестку борется «Движение сопротивления», это вопрос Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], безопасности Армении и отстранения Никола Пашиняна от власти. Если мы пойдем в парламент, то пойдем исключительно с этой повесткой дня, другие вопросы исключены, и мы неоднократно об этом заявляли», - отметил Сагателян.

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» отметил, что о планах по инициированию процесса импичмента в отношении Пашиняна оппозиция подробно расскажет в сентябре.

«Я неоднократно заявлял о нашей позиции на этот счет, о том, что мы начнем этот процесс, когда будут достаточные условия и основания для его успеха», - заявил Сагателян.

Отметим, что партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна имеет большинство голосов в парламенте, и наблюдатели сомневаются в способности оппозиции каким-либо образом провести импичмент главы правительства в парламенте.

Между тем, депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян считает, что после неудавшейся уличной борьбы оппозиция просто пытается найти выход из ситуации.

«Ну, это логичное продолжение, я думаю, потому что их уличная борьба явно провалилась и явно не получила общественной поддержки, никакой поддержки, и естественно, что оппозиция должна была найти какой-то выход из ситуации и вернуться в парламент, потому что на самом деле, даже если вначале они и были на улице, а не в Национальном собрании, то уже растратили и тот небольшой ресурс улицы и в последний месяц оказались и не в парламенте, и не на улице. Поэтому логично, что им придется вернуться. Что касается процесса выражения вотума недоверия премьер-министру или процесса импичмента, который, по словам Ишхана Сагателяна, они попытаются инициировать, что ж, пусть попытают удачу. По крайней мере, у нас недавно был очень хороший случай отстранения от должности в Национальном собрании: у нас больше нет вице-спикера Национального собрания по имени Ишхан Сагателян. Пусть попробуют, что тут мне сказать», - отметил провластный депутат.

Оппозиционные фракции НС «Айастан» и «Честь имею» с требованием отставки Пашиняна из-за его позиции по Нагорному Карабаху с начала мая на протяжении нескольких недель проводили ежедневные уличные акции протеста в Ереване. В середине июня оппозиционные силы объявили об изменении тактики борьбы, убрав палатки с площади Франции в Ереване. Затем от депутатского мандата отказались глава фракции «Честь имею» Артур Ванецян и депутат от фракции «Айастан» Артур Казинян.