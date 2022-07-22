Вооруженные турки в Арагацаван не входили, трое несовершеннолетних попытались пересечь границу – глава общины

«В Арагацаване ходят вооруженные турки», «Несколько пастухов села удерживаются турецкими пограничниками вместе со их скотом». Со вчерашнего вечера в соцсетях циркулируют новости с такими громкими заголовками. Что произошло на самом деле? В селе к этим версиям добавляют новые.

«Нам позвонили и сказали, что люди убежали, позвонили и спросили: что у вас случилось? Я звоню сыну деверя, он пастух, он говорит, что ничего такого нет», - рассказала одна из жительниц села Донара Макоян. А Амаяк Адилханян добавил: «Вчера какие-то турки перешли границу на этом участке. Потом скот вернулся позже».

Арагацаван находится в Арагацотнской области и имеет 8-километровую границу с Турцией, разделительной линией является река Ахурян. Амаяк Адилханян добавляет ко многим версиям еще одну о том, что пастух Ашот вчера остался по ту сторону границы.

Сегодня у главы общины Арагацавана уже была точная информация о том, что произошло в этом селе на границе и по ту сторону границы. Во-первых, по его словам, вооруженные турки в армянское село не входили. «Никакого вооруженного инцидента не было, никаких турок, никаких нарушителей армяно-турецкой границы с той стороны, ничего подобного не было, уверяю вас», - сказал он.

Областная администрация Арагацотна еще вчера вечером распространила заявление о том, что в Арагацаван турки не входили, ни один пастух не был взят в плен. В администрации назвали ложный сигнал «коварным и необоснованным».

Однако инцидент на границе имел место, и об этом нет ни строчки в заявлении областной администрации. По словам главы общины, трое несовершеннолетних ребят, которые за подневную оплату собирают абрикосы в приграничных садах, вчера в полдень попытались перейти границу просто так, из любопытства.

«Они пытались продвинуться и посмотреть, что находится по ту сторону границы, попытались перейти границу. Сразу после попытки сработал сигнал, и российские пограничники моментально отреагировали, дети вернулись в сад», - сказал глава общины Артур Овсепян.

На армяно-турецкую границу прибыли представители Службы национальной безопасности и Полиции Армении. По словам хозяина сада, трое несовершеннолетних, приехавших туда работать, не из Арагацавана. «Мы просто упустили их из виду. Во время перерыва они попытались продвинуться в сторону армяно-турецкой границы», - сказал он.



По словам главы общины, дошедшие до села сведения, вызвали панику по той причине, что после инцидента, когда был активирован сигнал, были закрыты все пограничные пропускные пункты. «Вероятно, паника была вызвана тем, что при срабатывании сигнала были закрыты погранпункты, чтобы можно было понять, что происходит при посредничестве российской стороны, и на это ушло какое-то время», - сказал Овсепян.

На земли Арагацавана на армяно-турецкой границе – в абрикосовые сады и на пастбища людей допускают в особом порядке, они входят по пропускам, работают, затем выходят оттуда, у них есть два часа утром для входа на эту территорию и еще два часа вечером для выхода. Инцидент произошел до выхода работников из пограничной зоны, пропускные пункты были закрыты, и до выяснения обстоятельств оставшиеся там люди стали звонить своим домашним.

Там осталась и бабушка 9-летнего Араза, она сообщила внукам, что задерживается.

На армяно-турецкой границе вблизи пропускных пунктов съемка запрещена. Несовершеннолетние, попытавшиеся пересечь границу, сегодня также вышли на работу, поговорить со свидетелями происшествия не удалось.

14-летний Арташес купался в канале села и анализировал услышанное: часть услышанного оказалась правдой - что люди остались в пограничной зоне, другая, более опасная часть - ложью.