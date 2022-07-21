3 млрд 107 млн драмов выделено на покупку автомобилей Патрульной службы в четырех областях

Для создания патрульных служб в четырех областях Армении правительство сегодня выделило 3 млрд 107 млн драмов на закупку 175 автомобилей у ООО «Тойота Ереван». Процедура закупки - у одного лица, без проведения тендера.

«Я посчитал важным, чтобы в рамках принципов прозрачности мы докладывали и подробно представляли то, о чем идет речь. При этом, в совете по реформам полиции мы обсудили и вопрос о том, почему мы выбираем автомобиль именно этого параметра, а не автомобиль другого параметра. Мы даже обсудили, почему в нашем техническом задании указана именно такая длина автомобиля, а не на 5 см меньше», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Полиция закупает машины у одного лица. По словам начальника полиции, тендер был объявлен в июне, но никто не подал заявок. Затем они направили запросы армянским представителям известных автомобильных марок, выяснили, что только «Тойота» может поставить автомобили с необходимыми стандартами. Однако неясно, почему «Тойота» не подала заявку на объявленный ранее тендер.

«Согласно договоренности, достигнутой в результате переговоров, планируется поставить 45 автомобилей марки «Тойота» с механической коробкой передач по закупочной цене 15 млн 900 тыс. драмов и 130 автомобилей с автоматической коробкой передач по закупочной цене 18 млн 400 тыс. драмов», - сообщил начальник полиции.

ООО «Тойота Ереван», продающее автомобили полиции, зарегистрировано в Армении с 2006 года, по данным Госрегистра, компания принадлежит сыну второго президента Армении Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну и бизнесмену Самвелу Майрапетяну, которого считают близким к находящемуся ныне в оппозиции Кочаряну и который сейчас находится в розыске.