Ваагн Овакимян не отрицает, что является кандидатом на пост председателя ЦИК

СМИ сообщают, что в октябре парламент проголосует за то, чтобы вместо Тиграна Мукучяна, который возглавляет ЦИК уже более десяти лет, на пост председателя комиссии был избран представляющий правящую партию «Гражданский договор» Ваагн Овакимян.

Последний в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что выдвижение кандидатуры на пост председателя ЦИК является правом правящей фракции «Гражданский договор».

«Решения принимает фракция, когда фракция примет решение, тогда все будет ясно», - отметил Овакимян.

«Согласно нашему законодательству, фракции выдвигают кандидатуры председателя и членов ЦИК, а профильная комиссия дает заключение: одобряет или отклоняет. В соответствии с законодательством, выдвижение [на должность председателя ЦИК] должны проходить с 11-го по 25-е июля, это первый этап. Фракция еще не выдвинула ни одного кандидата, потому что если бы она выдвинула, то объявила бы об этом», - пояснил провластный депутат.

По сути, Ваагн Овакимян не стал отрицать, что его кандидатура обсуждается во фракции «Гражданский договор», и, если фракция примет такое решение, то он не будет возражать против того, чтобы баллотироваться и занять эту должность. Тем не менее, депутат посоветовал обращаться к главе фракции или секретарю по вопросам и решениям, обсуждаемым во фракции.

Ваагн Овакимян на протяжении долгого времени, почти двадцать лет работал с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном, сначала в периодическом издании «Айкакан жаманак», когда Пашинян был главным редактором газеты, затем в парламенте в качестве помощника депутата Пашиняна, а впоследствии также в качестве эксперта парламентской фракции «Елк». Он является депутатом Национального собрания с 2019 года.