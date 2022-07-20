Случаи COVID-19 в Армении увеличиваются, специалисты не исключают вероятности новой волны

В Армении вновь учащаются случаи заболевания COVID-19, но летальных исходов в последнее время не зарегистрировано. Специалисты не исключают вероятности новой волны пандемии. Согласно стандартам Евросоюза, Армения сейчас находится в оранжевой зоне, всего в одном шаге от рисковой красной зоны.

По данным, опубликованным Минздравом в начале недели, за неделю было зарегистрировано 629 новых случаев заражения коронавирусом. За 7 дней это число удвоилось (было 354), а по сравнению с 14 днями утроилось (было 174).

Начальник управления эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян отметила, что основной причиной быстрого распространения вируса являются циркулирующие новые, мутировавшие штаммы. «На данный момент во всем мире растет число случаев инфицирования штаммами BA.4, BA.5, и у нас уже есть такие циркулирующие штаммы», - сказала Абовян.

«Мы можем прогнозировать рост числа случаев инфицирования в осенние месяцы»

Специалист в области общественного здоровья Давид Мелик-Нубарян призывает смириться с мыслью, что ковид стал еще одним циркулирующим инфекционным заболеванием, и периодически будет происходить рост числа случаев заражения. На этот раз причиной увеличения темпов распространения инфекции, помимо нового штамма, по мнению специалиста, является еще и то, что люди, которые были вакцинированы давно, уже теряют иммунитет к вирусу, в результате создаются благоприятные условия для распространения инфекции.

«Мы можем прогнозировать рост числа случаев инфицирования в осенние месяцы, когда возобновится учебный процесс, люди вернутся из отпусков», - сказал он.

Согласно исследованиям, бустерная доза обеспечивает гораздо большую защиту от этого нового подтипа вируса.

«Пока болезнь протекает легко, большого числа очень тяжелых случаев пока не зафиксировано. Есть люди, которые лежат в больницах, но привитые люди переносят болезнь легче», - сказала Абовян.

В Армении полностью вакцинирован 1 млн человек

По последним официальным данным, сегодня в Армении полностью, то есть двумя дозами, вакцинирован 1 млн человек. Однако бустерную дозу получили немногие, всего 60 тыс. человек. Специалисты напоминают, что вакцинация не останавливает распространение болезни, однако предотвращает тяжелые и крайне тяжелые, необратимые случаи заболевания.

«Подготовиться к следующей волне, которая, во всяком случае (я выражаю свое мнение), не думаю, что будет сопровождаться тяжелым течением болезни, как, например, это было во время второй, третей или четвертой волн, просто с точки зрения потери человеческих жизней, в любом случае, смиряясь с тем, что это очередная циркулирующая среди нас инфекция, необходимо каждый год вакцинироваться, как в случае с сезонным гриппом», - подчеркнул Давид Мелик-Нубарян.

В случае резкого роста заболеваемости будет обсуждаться вопрос о новых ограничениях

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев заболевания COVID-19 в европейском регионе утроилось за последние шесть недель, и европейские специалисты выразили обеспокоенность в связи с тем, что с приближением холодов инфекция будет распространяться быстрее. В некоторых европейских странах уже говорят о перспективе ограничений, однако их применение в Армении будет зависеть от хода распространения ковида.

«Пока рекомендуется ношение масок в помещениях, в местах скопления людей и соблюдение социальной дистанции, а также обеспечение гигиены рук. То есть, подобных ограничений и обязательного требования ношения масок пока нет, за исключением ношения масок в медицинских учреждениях. Также рекомендуется вакцинация как эффективная мера, особенно получение бустерной дозы, чтобы лица, получившие две прививки, обязательно получили и третью, бустерную. А если заболеваемость начнет резко увеличиваться, то, естественно, будет обсуждаться вопрос о новых ограничениях», - сказала начальник Управления эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Специалист в области общественного здравоохранения Давид Мелик-Нубарян, однако, не считает, что новые ограничения решат какую-то проблему, он напомнил, какой формальный характер они носили даже на самом пике заболеваемости. «Сейчас, даже если будут введены ограничения, эффективность их применения вызывает большие вопросы», - сказал он.

Однако для того, чтобы разорвать цепочку инфицирования, специалисты призывают следить за своим поведением и гигиеной, а при появлении симптомов, характерных для острых респираторных заболеваний, таких как насморк, высокая температура, боль в горле, головная боль, обратиться в поликлинику для тестирования, а не заниматься самодиагностикой.