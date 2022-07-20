Разведслужбы России и Азербайджана будут сотрудничать для защиты территориальной целостности обеих стран

Было заявлено, что целью соглашения является защита территориальной целостности двух государств.

«Сегодня было подписано соглашение о развитии сотрудничества в сфере разведки между службами внешней разведки России и Азербайджана. Это такой базовый документ, который дает дополнительный импульс для развития наших отношений, нашего взаимодействия», - накануне в Баку журналистам заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Нарышкин отметил, что в планах сторон – совместные действия, направленные «в сторону содействия защиты национального суверенитета и территориальной целостности России и Азербайджана», борьбы с международным терроризмом и радикальным экстремизмом, защиты интересов загранучреждений и граждан России и Азербайджана в третьих странах.

Он также отметил, что в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был подчеркнут «стратегический характер сотрудничества».

Нарышкин приехал в Баку после посещения Еревана, где встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и директором Службы национального безопасности (СНБ) Арменом Абазяном.

Говоря о стратегическом характере армяно-российских отношений, высокопоставленный российский чиновник в сфере безопасности в Ереване никакого документа не подписал, предпочитая сделать это с Азербайджаном, который продолжает находится в военном противостоянии с Арменией и Нагорным Карабахом.

Как Россия и Азербайджан будут сотрудничать в сфере разведки, например, будет ли российская сторона помогать Баку получать информацию о военных возможностях Армении, стороны не уточнили.

Сайт Службы внешней разведки России умалчивает о подписанном в Баку соглашении. Ничего не сообщают и официальные источники Азербайджана.

Редакция Радио Азатутюн сегодня попыталась выяснить, какие документы о сотрудничестве подписала СНБ Армении со структурой, возглавляемой Сергеем Нарышкиным. В открытых источниках такой информации найдено не было, в то время как пресс-служба СНБ оставила телефонные звонки Радио Азатутюн без ответа.

На фоне заявлений Нарышкина об армяно-российской дружбе в Ереване напомним публикацию от декабря 2020 года на российской платформе журналистских расследований «Проект». В ней говорилось о тесных связях Нарышкина и членов его семьи с семьей президента Алиева, правительством и представителями деловых кругов Азербайджана.

По мнению армянского политолога Армена Варданяна, Россия и Азербайджан уже давно выступают в качестве военно-политических союзников, и Армения должна это осознавать.

«Думаю, это не новость. 22 февраля текущего года Россия и Азербайджан подписали известную декларацию о союзническом партнерстве, которая является достаточно широким документом, и одним из самых первых пунктов в ней является то, что Россия и Азербайджан признают территориальной целостности друг друга, две страны строят отношения, признавая и уважая территориальную целостность друг друга», - отметил политолог.

По его словам, Армения должна диверсифицировать свое сотрудничество в сфере безопасности, углубляя связи с другими центрами силы. «Мы должны не только строить наши отношения с Россией, мы должны диверсифицировать наши отношения с другими геополитическими центрами силы, потому что жизнь показала, что, если мы отдадим России всю нашу безопасность и стратегические ресурсы, это принесет нам не новую безопасность, а только новые проблемы», - отметил Варданян.

В мае 2021 года, спустя полгода после трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении огня во Второй карабахской войне, которая длилась 44 дня, Армения заявила о том, что подверглась вторжению со стороны азербайджанских войск на нескольких участках границы. Тогда Ереван обратился за поддержкой к ОДКБ, но, как отмечают наблюдатели, никаких практических шагов возглавляемый Россией альянс до сих пор не предпринял. В Ереване заявляют, что Азербайджан продолжает удерживать более 40 квадратных километров суверенной территории Армении.

В годы, предшествовавшие кровопролитной войне 2020 года, Россия была основным поставщиком наступательных вооружений в Азербайджан, который находился в военном противостоянии с Арменией.

По данным Стокгольмского Международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2011-го по 2020 годы члены ОДКБ Россия и Беларусь являлись, соответственно, первым и третьим поставщиками вооружения Азербайджану. В те годы Азербайджан получал более двух третей (67,2%) ввозимого оружия из стран, считавшихся союзниками Армении. За тот же период в общем объемы поставок вооружений Азербайджану доля Турции составляла 2,9%.