Спикер парламента: У Армении нет территориальных претензий к соседям

Согласно официальному сообщению, в ходе встречи обсуждались «вопросы послевоенной обстановки, установления долгосрочного мира в регионе».

«Спикер Национального собрания отметил, что Армения продвигает повестку открытия эры мира в регионе, прилагает усилия для разблокирования региональных инфраструктур и транспортных коммуникаций, а также демаркации границ и обеспечения их безопасности. Он подчеркнул, что Республика Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям.

Немецкий коллега заметила, что внимательно следит за происходящими в регионе событиями, выразив уверенность, что эффективный путь разрешения конфликтов – мирные переговоры», - в частности, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте армянского парламента.