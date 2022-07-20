Хаменеи «лишь ответил на периодические заявления Турции» - политический обозреватель

Вчера аятолла Али Хаменеи в своей резиденции в Тегеране принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В числе прочих вопросов иранский лидер также коснулся «возможного сговора с целью закрытия границы между Ираном и Арменией», заявив, что «если будет проводиться такая политика, то Иран будет ей противодействовать». «Эта граница была коридором на протяжении многих лет», - согласно государственному агентство «Ирна», заявил аятолла Али Хаменеи.

«Иран, по сути, лишь ответил на турецкие заявления или турецкие комментарии относительно своего восприятия коридора, что, на мой взгляд, далеко от реальности реализации. Он лишь отреагировал на очередные заявления из Турции», - отметил Кочинян в беседе с Радио Азатутян.

В последний раз, когда министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обращался к вопросу коридора в Баку в конце июня, он еще раз призвал к открытию «Зангезурского коридора». «Мы решительно поддерживаем открытие Зангезурского коридора. Он должен соединить западные районы Азербайджана и Нахичевань», - заявил глава МИД Турции.

Армяно-иранская граница имеет для Ирана важное экономическое значение, а также значение с точки зрения безопасности, отметил политический обозреватель Арег Кочинян, добавив, однако, что Тегеран не считает проблематичным разблокирование дорог, а его обеспокоенность касается коридора, нарушающего суверенитет страны по принципу экстерриториальности.

«Я не думаю, что у Ирана есть очень серьезная проблема с коридором, если этот коридор не содержит принципа экстерриториальности и никоим образом не угрожает пути Ирана через Сюник, Армению, к Черному морю. Это, по сути, ответ Ирана на будущее дороги, проходящей в зоне его интересов», — подчеркнул политический обозреватель.

Одновременно, Кочинян отметил, что в настоящее время на столе переговоров находится вопрос коридора по принципу экстерриториальности.