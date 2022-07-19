Севан снова начал «зеленеть»: сине-зеленые водоросли распространяются на разных участках озера

Севан снова начал «зеленеть»: параллельно с жарой сине-зеленые водоросли быстро распространяются на разных участках озера, особенно в последние дни в большом Севане.

«В этом году явление «цветения» было замечено с небольшим опозданием, мы надеялись, что сможем избежать этой нежелательной ситуации», - сказала директор Института гидроэкологии и рыбного хозяйства Национальной академии наук Эвелина Гукасян.

В прошлом году озеро «цвело» местами, а в 2020-м почти полностью покрылось «зеленью». Экологи уже давно сигнализируют о том, что крупнейший источник пресной воды в Армении находится на грани заболачивания.

Директор Института гидроэкологии и рыбного хозяйства НАН не сомневается, что «цветению» озера Севан в первую очередь способствуют выливающиеся в озеро загрязненные воды, между тем, они должны были пройти биологическую очистку. Это было предусмотрено еще решением правительства от 2006 года.

«У нас фактически нет очистных сооружений в Севанском бассейне, три построенные очистные станции осуществляют только механическую очистку, этого недостаточно», - отметила Гукасян.

Эксплуатация биологических станций по очистке сточных вод прибрежных мест отдыха, ресторанов и бытовых сточных вод является одной из мер Министерства окружающей среды. В последние годы ведомство включает его в ежегодные планы восстановления и сохранения экосистемы озера Севан без указания конкретных сроков.

Одной из причин появления водорослей также является растительность, оказавшаяся в воде в результате повышения уровня Севана.

Браконьерство, в свою очередь, также влияет на экологическое состояние озера, утверждают специалисты. Между тем, по их мнению, за эти годы правительство не предприняло никаких серьезных шагов по улучшению экологического состояния Севана.

«Возможно, они реализуют какие-то программы, но их недостаточно. Я говорю, что приоритетной задачей является решение проблемы очистки, это проблема очистки поступающих вод», - подчеркнула Эвелина Гукасян.

Айсер Казарян, после смены власти назначенный заместителем министра окружающей среды, а затем подавший в отставку, заявляет, что нынешнее состояние Севана – это результат преступного бездействия.

Между тем, по словам Казаряна, проблема давно диагностирована, уже должны были быть предприняты четкие действия, однако не видно, что делается для спасения озера, являющегося богатством Армении.

«Если вы сравните проекты ежегодных программ с 2018 года и вплоть до следующего года, размещенные на e-draft, то увидите череду инерционных бессмысленных действий, никакого прогресса не было», - сказал Айсер Казинян.

В Министерстве окружающей среды подтверждают, что озеро Севан находится в стадии интенсивного «цветения», и заявляют, что предпринимают ряд мер по решению проблемы активизации водорослей, в том числе регулирование промышленного лова рыбы сиг в озере, восполнение популяции рыбы, работы по очистке от деревьев на затопленных и подвергающихся затоплению территориях, демонтаж незаконных и подлежащих демонтажу зданий и сооружений. Однако ведомство не указывает конкретных сроков выполнения этих шагов.