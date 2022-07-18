19-й кинофестиваль «Золотой абрикос» завершен, названы победители

Призы розданы, победители известны, гости собирают чемоданы, а у зрителей сегодня есть последняя возможность посмотреть фильмы-лауреаты.

Вчера вечером торжественно завершился 19-й международный ереванский кинофестиваль «Золотой абрикос». На этот раз две награды остались в Армении.

В номинации «Международный полнометражный фильм» приз «Серебряный абрикос» получил анимационный фильм Инны Саакян «Рассвет Авроры».

Спасшаяся от геноцида и оказавшаяся в Нью-Йорке 14-летняя Аврора в юном возрасте становится голливудской звездой благодаря своей жестокой истории. Представляя «Рассвет Авроры», члены международного жюри подчеркнули, что пережить историю возможно, переосмыслив ее.

Речь автора фильма Инны Саакян была краткой: «Я надеюсь, что однажды нам не придется рассказывать подобные истории».

«Золотой абрикос» в номинации «Международный полнометражный фильм» был присужден китайскому фильму «Прахом ты был и в прах возвратился», рассказывающему о вечной любви.

Специальный приз имени Геннадия Мелконяна получил армянский режиссер Амбарцум Амбарцумян за кинокартину «Корейский деликатес».

В конкурсе короткометражных фильмов «Кориз» «Золотого абрикоса» удостоился иранский фильм «Промежуточные итоги», «Серебряный абрикос» достался грузинскому фильму «Умершие поймут».

Член жюри в этой номинации, известная писательница Нарине Абгарян в беседе с Радио Азатутян призналась, что иранские фильмы были очень сильными. Она с болью подчеркнула, что армянские фильмы по своей искренности им уступали.

«Мне кажется, что мы не можем отточить себя и принять себя такими, какие мы есть. Мы хотим представить нашу страну так, чтобы она понравилась зарубежному зрителю. Мне кажется, что если мы примем себя такими, какие мы есть, если мы полюбим себя, потому что мы очень хороший народ, если мы представим себя такими, какие мы есть, эти фильмы будут очень сильными. Нам есть чему поучиться у иранских режиссеров, потому что они привнесли в кинематограф новое дыхание, то дыхание, которого долгое время не было», - сказала Абгарян.

И, пожалуй, неслучайно, что иранская картина «День яблока» завоевала сразу две награды: именно эта лента была выделена из всех фильмов в номинации кинокритиков FIPRESCI, автору «Дня яблока» Махмуду Гаффари также достался «Серебряный абрикос» в номинации «Региональная панорама».

Продюсер фильма Элахе Нобахт была счастлива, она отметила, что армяне и иранцы имеют схожие культуры. Фильм повествует о ребенке, живущем в бедной семье. Молодая женщина и здесь видит сходство: мы сосредоточены на детях, но очень часто игнорируем желания самих детей.

«Мы забываем, как мы должны думать о нашем будущем, нашей стране, нашем обществе. Этот фильм именно об этой борьбе, о том, как семьи преодолевают трудности, чтобы подарить счастье своим детям», - сказала Элахе Нобахт.

Приза «Золотой абрикос» в номинации «Региональная панорама» удостоилась история о непокорных женщинах. В основе фильма «Солнце», снятого проживающей в Австрии иракской женщиной-режиссером Курдвин Аюб, жизнь женщин мусульманского мира.

Фильмы с политическим подтекстом в этом году преобладали. И, пожалуй, неслучайно «Золотой абрикос» завершился показом фильма Карин Ованнисян «Невиданная республика», основанного на дневнике молодой женщины из Нагорного Карабаха. Во время 44-дневной войны писательница и фотограф Лика Закарян начала писать свой дневник, прячась от обстрелов в подвале.

На фестивале было показано около 100 фильмов. В Армению прибыли 150 почетных гостей, у кинотеатра «Москва» на площади Азнавура была заложена звезда автора фильмов «Песня первой любви» и «Хаос», режиссера, сценариста Лаэрта Вагаршяна.

Художественный руководитель кинофестиваля Карен Аветисян уверен, что фестиваль проходит успешно, если кинозал полон зрителей. «Два года мы пытались добиться именно этого, потому что у людей не было ни настроения, ни сил идти в кино. Сейчас кажется, что лед тронулся, во всяком случае, нам так кажется. И я уверен, что цифры позже это подтвердят», - сказал он.

Следующий «Золотой абрикос» станет юбилейным. Торжественная часть 20-летнего кинофестиваля будет обеспечена, уверены организаторы, и важная задача для них - украсить фестиваль сильными армянскими фильмами.

19-й международный кинофестиваль «Золотой абрикос» проходил в Ереване с 10-го по 17 июля - впервые после двух сложных из-за пандемии лет в своем полноценном формате.