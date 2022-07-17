Политолог не исключает, что директор ЦРУ мог находиться в Армении для закрытой встречи с российской стороной

«Насколько я могу себе представить функции ЦРУ и тем более функции директора этого агентства, вряд ли какая-либо проблема, связанная с Арменией, заставила бы директора ЦРУ посетить Армению. По крайней мере, проблемы, связанные с Арменией, будь то процесс нормализации армяно-турецких отношений, армяно-азербайджанских отношений или региональные события на Южном Кавказе, не могли быть основной причиной визита директора ЦРУ», - отметил политолог.

Погосян отметил, что можно только предполагать, почему директор ЦРУ впервые посетил Армению. Политолог не исключает, что Уильям Бернс находился в Армении для закрытой встречи с российской стороной для обсуждения с российскими официальными лицами событий, разворачивающихся вокруг Украины.

66-летний американский чиновник был послом США в России в 2005-2008 годах. О его приезде в Ереван в пятницу первыми сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на свои дипломатические источники, а госведомства Армении часами не подтверждали, но и не опровергали эту новость.

«Насчет Ирана я не так уверен, потому что вряд ли в случае необходимости проведения закрытой встречи с Ираном Армения была бы выбрана как место для этого, поскольку, конечно же, Армения находится в зоне российского контроля. Но проведения какой-либо закрытой встречи и обсуждения с российской стороной я бы не исключал. Думаю, в любом случае, наверняка есть какие-то закрытые контакты между Россией и Соединенными Штатами по поводу Украины. Конечно, есть и открытые контакты, вспомним, что после 24 февраля как минимум один раз публично сообщалось о телефонном разговоре министров обороны России и США. Однако понятно, что обсуждения в закрытом формате продолжаются», — подчеркнул армянский политолог.

По словам Погосяна, если его предположение верно, то Ереван был выбран местом для российско-американских обсуждений потому, что, Армения, несмотря на то, что является стратегическим союзником России, старается поддерживать отношения и с евроатлантическими структурами.