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Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах на границе

Армянский военнослужащий на границе с Азербайджаном (архивная фотография).

В Министерстве обороны Армении в субботу утром заявили, что распространяемы Баку сообщения о том, что в ночь на 16 июля подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских боевых позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией.

В свою очередь, военные власти Армении заявили, что именно подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из различных видов вооружения, в том числе крупнокалиберного стрелкового оружия, в направлении армянских боевых позиций, расположенных на указанном участке армяно-азербайджанской границы.

«Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен», - говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими военными позиций ВС Азербайджана.

Согласно сообщению, 16 июля с 04:00 до 04:50 подразделения вооруженных сил Армении с нескольких позиций на территории Армении подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в Кельбаджарском районе Азербайджана.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, противник был подавлен», - цитируют азербайджанские СМИ пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Отметим, что на 16 июля в Тбилиси запланированы переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

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