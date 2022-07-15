Новый глава Генштаба отказался от своего заявления с требованием отставки премьера и правительства - провластный депутат

Новоназначенный начальник Генштаба ВС Эдвард Асрян отказался от своего заявления с требованием отставки премьер-министра и правительства, в эфире Радио Азатутюн сообщил секретарь правящей фракции «Гражданский договор Артур Ованнисян, не уточнив, когда, где и кто потребовал это от него.

В феврале прошлого года в числе четырех десятков военных, потребовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства, генерал-майор Эдвард Асрян также подписался под следующими формулировками: премьер-министр и правительство больше не в состоянии принимать адекватные решения, неэффективное управление власти поставило страну на грань гибели.

Премьер-министр назвал это «попыткой военного переворота» и обратился к президенту с рекомендацией об увольнении тогдашнего начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Вчера военный, подписавший это заявление, был назначен новым начальником Генштаба.

«Мне также известно, что ряд военных, которые в то время в силу различных обстоятельств, возможно, под давлением, подписали какой-то документ или сделали определенные политические заявления, отступили от этой позиции и, по сути, отметили, что такое поведение является ошибкой, особенно со стороны военных», - сказал Артур Ованнисян.