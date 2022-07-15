Официальный Ереван и посольство США в Армении не отрицают, что директор ЦРУ находится в Армении

Официальный Ереван и посольство США в Армении не подтверждают и не опровергают информацию о том, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс находится в Ереване.

В пресс-службе Службы национальной безопасности (СНБ) Радио Азатутюн сегодня сообщили, что в данный момент не располагают информацией о визите Бёрнса в Ереван.

Пресс-служба Совета безопасности весь день оставляла звонки Радио Азатутюн без ответа.

В пресс-службе посольства США в Армении сообщили, что не комментируют новость о визите главы ЦРУ в Армению, фактически, не опровергнув, что Уильям Бёрнс находится в Ереване.

Со ссылкой на анонимные дипломатические источники российские государственные информационные агентства «Интерфакс» и «Спутник Армения» в течение дня написали, что глава американской разведки сегодня на несколько часов посетил Ереван.

Если визит Бёрнса в Армению будет официально подтвержден, это будет первый визит главы ЦРУ в Армению.

В Ереване находятся американские и российские эксперты по линии безопасности - Григорян

Политолог Тигран Григорян сообщил Радио Азатутюн, что, по его информации, в Ереване находятся американские и российские эксперты по линии безопасности, главная тема обсуждений которых - Украина.

«На основании скудных сведений можно предположить, что Ереван или Армения просто были выбраны местом для проведения каких-то секретных переговоров с Россией, поскольку, по моим сведениям, в эти дни в Ереван с этой целью прибыли также российские и американские эксперты, и, например, о такой встрече я знаю, поэтому могу предположить, что визит Бёрнса тоже может быть в этом контексте», - сказал Григорян.

На вопрос, имеет ли он в виду, что главной темой является Украина, политолог ответил: «Естественно, Украина, ситуация с безопасностью в Европе, вопросы безопасности, на мой взгляд, в основном».

В ответ на вопрос, почему, по его мнению, была выбрана именно Армения, Тигран Григорян сказал: «Потому что Армения в некотором роде нейтральная страна, несмотря на то, что является союзником России, она заняла нейтральную позицию в отношении украинской войны, у нее хорошие отношения как с США, так и с Россией, и для обеих стран это приемлемое место, как я полагаю, для подобных встреч.

Уильям Бёрнс, имеющий более чем тридцатилетний опыт дипломатической работы, в том числе в качестве посла США в России, был назначен директором ЦРУ в марте прошлого года.