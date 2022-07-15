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Карабах

Посол России в Азербайджане посетил Шуши

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников (архив)

Накануне подконтрольный азербайджанским властям город Шуши в Нагорном Карабахе посетил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Российского дипломата сопровождал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

Как сообщают азербайджанские СМИ, подробности визита Михаила Бочарникова будут опубликованы позже.

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