Посол России в Азербайджане посетил Шуши

Российского дипломата сопровождал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.
Как сообщают азербайджанские СМИ, подробности визита Михаила Бочарникова будут опубликованы позже.
Накануне подконтрольный азербайджанским властям город Шуши в Нагорном Карабахе посетил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.
Российского дипломата сопровождал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.
Как сообщают азербайджанские СМИ, подробности визита Михаила Бочарникова будут опубликованы позже.
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