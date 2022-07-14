Служба национальной безопасности (СНБ) предлагает ужесточить порядок получения гражданства Армении для армян Диаспоры. Проект предусматривает установление в качестве обязательного требования проживания на территории страны на законном основании в течение не менее 60 дней за последние два года.

В действующем положении подобного требования нет, и лица армянской национальности имеют право на получение гражданства с момента поселения в Армении.

Против проекта уже один раз высказывался офис Главного уполномоченного по делам диаспоры, когда такое обсуждение было проведено после внесения 25 июня последнего изменения в закон. Офис выступает против и сейчас, сообщил начальник отдела разработки стратегии офиса Главного уполномоченного по делам диаспоры Ованнес Алексанян.

«Непрерывное упрощение процесса получения гражданства, думаю, входит в задачи офиса Уполномоченного по делам диаспоры и всего государства. Перед Арменией стоит первоочередная задача исправления демографической ситуации. Исправить демографическую ситуацию можно либо стимулируя рождаемость, либо стимулируя репатриацию. Внесение такого законопроекта, по нашему мнению, может помешать оздоровлению этой ситуации и решению выдвинутой задачи», - сказал он.

Законопроект о внесении дополнения в закон «О гражданстве» вынесен на общественное обсуждение на сайте e-draft. Получить дополнительный комментарий по поводу проекта от СНБ не удалось. Однако в обосновании проекта читаем: СНБ выяснила, что армяне диаспоры, получившие армянское гражданство в последние годы, не покупали недвижимость в Армении, не занимались экономической деятельностью и даже не посещали Армению. Были также случаи, когда паспорта использовались только для получения возможности выезжать в другие страны.

СНБ также стало известно о случаях предоставления за границей фальшивых документов о крещении и армянской национальности.

Алексанян на это возразил, что решение проблемы кроется в другом: «Если свидетельства о крещении, выдаваемые в армянских общинах Ближнего Востока, особенно в церквях, иногда вызывают подозрение, то мы вновь предлагаем рассматривать дела индивидуально, а в случае наблюдаемой тенденции просто исключить ту или иную церковь из списка учреждений, чьи выдаваемые свидетельства о крещении можно принимать за основу».

Ожидается, что в случае принятия проекта количество заявлений на получение армянского гражданства сократится со стороны иностранцев, выдающих себя за армян, но на самом деле не имеющих никакого отношения к армянству. Армянам, проживающим в постсоветских странах, проще представить документ, удостоверяющий их национальность, так как национальность, как правило, упоминалась в документах, выданных в советские годы.

Для армян, живущих на Западе, таким удостоверением в основном являются свидетельства о крещении в армянских церквях, в связи с которыми, согласно СНБ, возникали проблемы.

Мнацакан Бичахчян, который около пяти лет возглавлял паспортно-визовое управление полиции, принципиально не имеет ничего против данных законодательных изменений, но предлагает внести определенные поправки и не распространять ограничение на всех.

«Я бы предложил разделить процесс подачи заявления армянами по национальности и армянами по происхождению. Для армян по национальности, например, оставить тот же порядок, что и сейчас, а тех лиц, у которых дедушка или бабушка армяне, считать армянами по происхождению и распространить на них определенное ограничение, предположим, о проживании в Армении 60 дней в течение двух лет», - сказал он.

За шесть месяцев этого года около 10 тысяч человек обратились за получением гражданства Армении. Бичахчян заметил, что это вдвое больше, чем в предыдущие годы, что является дополнительной сложностью.

По мнению авторов проекта, соответствующие структуры СНБ при ограниченных ресурсах и в короткие сроки не имеют возможности проверить представленную информацию и указанные в документах обстоятельства, особенно в зонах острой внутриполитической напряженности и военных действий в отдельных странах.

Авторы законопроекта сообщают, что перед представлением законопроекта они проанализировали международный опыт, в частности, Израиля, где евреи по национальности могут получить гражданство этой страны только в том случае, если поселятся в Израиле.

Законодательная инициатива, представленная СНБ, выставлена на общественное обсуждение с сегодняшнего дня до 28 июля. После этого она будет внесена в правительство, а в случае одобрения – в парламент для принятия. СНБ предлагает придать проекту юридическую силу после его принятия - со следующего дня после его официального опубликования.