Проекта строительства памятника на памятнике не будет – министр

«Ни один проект не может противоречить действующему законодательству и точка», - заявил он.

Министр заявил, что не видит проблемы в том, что на заседании правительства на прошлой неделе премьер-министр положительно оценил предложение магната Гагика Царукяна, а возглавляемое им ведомство через три дня призвало остановить работы, потому что на вершине горы Атис находится древнее городище-крепость.

«На заседании правительства была дана лишь информация, только информация», - объяснил он.

Между тем, в промежутке этих трех дней инициатор проекта возведения статуи Иисуса Христа, лидер внепарламентской партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян провел церемонию закладки фундамента на вершине Атиса, что, по мнению археологов, разрушило цитадель древнего городища.

Министр не стал комментировать этот вопрос. Он лишь отметил: «Я не думаю, что будет проект возведения памятника на памятнике, потому что этот проект не может осуществиться по желанию одного человека».

Институт археологии и этнографии сегодня распространил заявление, в котором ученые подчеркнули, что в результате строительных работ, проведенных с целью установки статуи, в частности, центральная часть древнего городища была безвозвратно разрушена – ее снесли тяжелой техникой, а затем засыпали новый грунт под основание статуи.

«Описанной мною центральной части и построек в западной части больше не существует», — подчеркнул археолог Артур Петросян, который в 2019 году возглавлял армяно-итальянскую экспедицию на горе Атис. Тогда участвующая в экспедиции команда провела исследование, задокументировав древнее место на вершине горы, относящееся к бронзовому и железному векам. По словам археолога, он пришел к выводу, что разрушенное восстановить уже невозможно.

«В Армении так много памятников, которых нет в списках. Что же нам делать? Пойти и разрушить их все? Допустим, есть хачкар, которого нет в списке. И что нам делать с этим хачкаром? Разбить его?», - посетовал Петросян.

Древняя крепость Атис еще не была включена в список охраняемых памятников, она была в списке вновь открытых памятников, которые также должны охраняться по закону. Атис также является памятником природы, и начатое там масштабное строительство должно было быть замечено органом природоохранной инспекции. Но там говорят, что узнали об этом только из СМИ.

«У нас есть региональные службы. Мы узнали об этом из публикаций в СМИ», - отметила представитель Инспекции по охране окружающей среды и недропользования Наира Агабабян.

На замечание корреспондента Радио Азатутюн о том, что строительство можно было наблюдать из многих деревень, расположенных у подножия Атиса, представитель официального органа сказала: «Мы сигналов не получали».

«Проводятся действия в рамках наших функций, после завершения которых можно будет предоставить подробности», - резюмировала Агабабян.

Между тем, в интервью ежедневной газете «Жоговурд» Гагик Царукян сказал: «Даже если бы вместо статуи Христа я принес в Армению рай, все равно нашлись бы люди, которые высказывались бы против этого».

Он заверил, что строительство памятника начнется только после положительных заключений со стороны соответствующих органов, и призвал готовиться к новым потокам туристов.

Армянская Апостольская церковь с самого начала выступала против идеи возведения статуи Иисуса на том основании, что это противоречит традиции поклонения в Армянской церкви. Однако министр образования считает, что позиция церкви неясна и неопределенна. Также Думанян не считает статую Иисуса религиозным сооружением. «В свое время, когда в Париже хотели строить Эйфелеву башню, подавляющее квалифицированное большинство французов было резко против этого, считая конструкцию неподобающей», — заметил он.

После официальной закладки основания статуи Христа стало известно, что вершина Атиса и прилегающие территории являются собственностью Царукяна. На вопрос о том, как стала возможна продажа территории древней крепости, глава Минкультуры ответил, что о продаже горы ему ничего не известно.

«Почему вы зациклились на этой горе? Может быть, есть и другие проданные горы, я не знаю», — отметил Думанян.