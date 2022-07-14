Визит Клаара, по словам политолога, направлен на организацию встречи Григорян-Гаджиев

Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказал политолог Бениамин Погосян. Он отметил, что предполагается, что за такой встречей последует еще одна встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе.

Встреча Григоряна и Гаджиева планировалась еще в прошлом месяце, но, по словам премьер-министра Армении, она не состоялась из-за азербайджанской стороны.

«Кажется, что есть налаженный механизм, что сначала происходит встреча на втором уровне, которая обсуждает и прорабатывает вопросы. Какие-то вопросы, которые более-менее проясняются, выносятся на стол руководителей, поэтому, скорее всего, я думаю, что как минимум до 24 июля у нас будет встреча секретаря Совбеза Армении с Гаджиевым и, возможно, в конце июля или начале августа, перед, как говорится, окончательным началом сезона отпусков, у нас также состоится еще одна встреча глав двух государств в Брюсселе, опять же при посредничестве Шарля Мишеля», - отметил Бениамин Погосян.

Вчера в Ереван прибыл спецпредставитель Евросоюза. Высокопоставленный европейский чиновник встретился с секретарем Совета безопасности и премьер-министром Армении.

Согласно официальным сообщениям, на встречах с Арменом Григоряном и Николом Пашиняном, в частности, обсуждались итоги трехсторонних встреч, состоявшихся в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета, и реализация достигнутых договоренностей.

Пашинян и Алиев в последний раз встречались в мае. Согласно официальным сообщениям, они договорились о проведении первого заседания рабочей группы по делимитации границы, а также пришли к общему знаменателю по открытию дорог и путей сообщения в регионе.

15 июля Клаар отправится в Азербайджан, где, по словам его пресс-секретаря, встретится с руководством Азербайджана.

По словам Бениамина Погосяна, на предстоящей встрече Пашинян-Алиев в Брюсселе в центре внимания будет вопрос разблокировки путей сообщения.