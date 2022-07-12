«Святое дело»: Жители села Акунк не сомневаются, что возведение статуи Иисуса Христа не заставит себя ждать

«Я не знал, что это памятник природы. Сделали памятником, чтобы положить в долгий ящик?» — отметил он в беседе с Радио Азатутюн.

Как так получилось, что в течение 14 лет информация о включении в список памятников природы не поступала в общину, а начатое там масштабное строительство не было замечено органом природоохранной инспекции? Ответ на эти вопросы не удается получить ни в одном государственном учреждении.

Проект лидера внепарламентской партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна по возведению статуи Иисуса Христа на вершине горы Атис изначально был положительно оценен премьер-министром Николом Пашиняном, и в конце прошлой недели в очень торжественной обстановке Царукян объявил о начале строительства в ходе церемонии закладки памятника на самой вершине горы Атис (2528 метров над уровнем моря), где должна быть установлена 33-метровая статуя Иисуса Христа на постаменте высотой 44 метра.

Потом выяснилось, что с этой целью на цитадели древней крепости сделали земляную насыпь. За этим одно за другим последовали заявления министерств культуры и окружающей среды о том, что на территории памятника природы запрещена любая деятельность, угрожающая его сохранности. Строительство было приостановлено до получения экспертных заключений и разрешений.

«Строительство велось по той простой причине, что никто из строителей не знал, что там есть крепость», — отмечает Арамаис Седракян.

Несколько лет назад археологическая экспедиция обнаружила на вершине Атиса крепость бронзового-железного века, цитадель которой уже засыпана землей, но стены еще стоят. Этот вновь открытый объект еще не был включен в государственный список памятников, но по закону он имеет статус вновь признанного и подлежал охране до внесения в список.

«Вершина, на которой планируется установить статую, в 2008 году была отчуждена, продана Норику Петросяну», - сообщил глава общины Акунк Унан Рубенян.

По его словам, бизнесмен Петросян хотел построить там канатную дорогу, но передумал и недавно подарил вершину Атиса Гагику Царукяну. Для того, чтобы осуществить проект строительства статуи Иисуса Христа, просто владеть вершиной оказалось недостаточным, и Царукян приобрел еще 104 гектара на аукционе, единственным участником которого был фонд «Царукян».

«Где видно, что это памятник природы? Я хотя бы приблизительно должен был знать об этом, но я этого не знал», - заявил глава укрупненной общины Акунк.

Он уверяет, что они были удивлены, когда узнали, что Атис имеет статус вновь открытого памятника или памятника природы. Он утверждает, что никаких уведомлений на этот счет не получал, в то время как существующие на административной территории общины особо охраняемые зоны находятся под охраной. «Мы уже выделили на наших кадастровых картах участки, которые включены в список, мы к ним не подходим и не можем их отчуждать, да и в Кадастровом комитете их не зарегистрируют», - отметил Рубенян.

На данный момент строительство на вершине горы Атис приостановлено, территория, тем не менее, напоминает стройплощадку: везде техника, новые электрические столбы.

В общине Акунк, куда входят 8 деревень, расположенных у подножия горы Атис, уверены, что строительство скоро возобновится и статуя Спасителя будет возведена без промедления в течение 3 лет.

Жители Акунка не сомневаются, что через их деревни пройдут миллионы туристов, что подстегнет местный бизнес и создаст новые рабочие места.

Они говорят, что не против проекта, и что строительство статуи Иисуса Христа – «святое дело», ведь на селе людям нужна работа.

Цены на частные дома и землю в общине уже резко выросли. Местные жители не сомневаются, что благодаря статуи Иисуса Христа Акунк очень скоро станет «столицей Армении».