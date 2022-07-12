Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле боевых позиций

В сообщении оборонного ведомства Армении это назвали «очередной дезинформацией» со стороны Азербайджана.

Между тем, военные власти в Ереване заявили, что в указанный период подразделения азербайджанских ВС из различного стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, обстреляли армянские боевые позиции, расположенные на западном участке армяно-азербайджанской границы.

«Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Отметим, что ранее сегодня Министерство обороны Азербайджана обвинило ВС Армении, в частности, в обстреле с позиций, расположенных в Варденисском районе Армении, азербайджанских позиций, расположенных в Кельбаджарском районе Азербайджана.