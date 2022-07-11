Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» открылся в Ереване премьерой фильма Майкла Гюрджяна «Американец»

«Практически все факторы и составляющие хорошего фестиваля присутствуют, и остается последний элемент - участие публики, очень важный и ключевой элемент, с помощью которого мы сможем через неделю констатировать, что фестиваль действительно удался», - в беседе с Азатутюн сказал художественный директор «Золотого абрикоса» Карен Аветисян.

Он обещает насыщенную и интересную программу. По словам Аветисяна, предстоит семь дней бегать из одного кинотеатра в другой, чтобы познакомиться с искусством звезд мировой величины.

Фестиваль открылся фильмом лауреата премии «Эмми», американского режиссера, актера и писателя армянского происхождения Майкла Гюрджяна «Американец», который впервые был показан именно в Армении.

Кстати, с момента обретения независимости это единственное обращение к периоду сталинских репрессий. Переживший геноцид гражданин США в 40-е годы репатриируется в Советскую Армению и сразу же попадает в тюрьму за шпионаж.

В беседе с Радио Азатутян режиссер фильма и исполнитель главной роли Гюрджян признался, что долго думал о том, как снять «правильный фильм». «Но я должен был это сделать», - сказал он.

Фильм полностью был снят в Армении с участием армянских актеров. И он, по словам известного режиссера, не будет единственным, сейчас он обдумывает новую идею. «Я надеюсь вдохновить армян диаспоры на то, чтобы они приезжали и снимали фильмы в Армении. Здесь много талантов, и я думаю, что мы заслужили свое место на мировой киносцене».

Армянская тема красной нитью будет проходить на протяжении всего фестиваля. Также есть возможность посмотреть вне конкурсной программы известный фильм оскароносного режиссера Терри Джорджа «Обещание» о Геноциде армян. Уже в третий раз посещающий Армению ирландский сценарист и режиссер также возглавляет жюри конкурса полнометражных фильмов этого года.

«Это восхитительный фестиваль. На нем представлено большое количество фильмов, в том числе и мой фильм. Я приехал получить удовольствие, повидаться с друзьями», - сказал он.

Кстати, одним из лауреатов почетной премии кинофестиваля «Параджановский талер» в этом году стал именно Терри Джордж. Еще одного талера был удостоен испанский кинорежиссер Альберт Серра.

Помимо просмотра фильмов в течение недели также будут проходить беседы, встречи и мастер-классы. С сегодняшнего дня начинает работу платформа развития киноиндустрии Gaiff Pro для региональных и международных кинематографистов.

Еще одна звезда будет заложена на площади Азнавура у кинотеатра «Москва» в связи со 100-летием со дня рождения режиссера, сценариста, автора фильмов «Песня первой любви» и «Хаос» Лаэрта Вагаршяна.