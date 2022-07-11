Минкультуры требует прекратить любую деятельности в районе горы Атис до представления проекта

Отмечая, что хотя в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении и получили письмо от Фонда «Гагик Царукян» по поводу установки статуи и ответили, что «… при определении места планируемого монументально-скульптурного комплекса необходимо учитывать положения закона РА «Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды» и исключить его размещение на территории памятников истории и культуры или их охранные зоны», в ведомстве подчеркнули, что, тем не менее, ни одного проекта от фонда представлено не было.

Министерство также сообщает, что региональные сотрудники ГНКО «Служба историко-культурного заповедника-музея и охраны исторической среды» проинформировали о том, что ведутся работы по направлению и расширению дороги до вершины горы Атис.

В Министерстве напомнили, что на склонах горы Атис находятся около 20 памятников истории и культуры, относящихся к разным эпохам, которые занесены в государственный список, а в 2019 году в результате исследований армяно-итальянской археологической экспедиции на вершине горы Атис, по предварительным данным, была обнаружена древняя городище-крепость бронзового-железного века. В Министерстве подчеркивают, что по закону место получает статус вновь обнаруженного памятника и сохраняется до включения в государственный список памятников в установленном законодательством порядке.

«Лицо, скрывающее факт обнаружения памятника, создающее препятствия его регистрации и изучению, а также уничтожающее или присваивающее находки, несет ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения», - говорится в разъяснении Минкультуры.

Напомним, что 9 июля на вершине горы Атис в Котайкской области Армении в присутствии министра экономики Армении Ваана Керобяна и лидера партии «Процветающая Армения», бизнесмена и инициатора проекта Гагика Царукяна состоялась церемония начала строительства статуи Иисуса Христа и прилегающего к нему комплекса.

Ваан Керобян назвал строительство комплекса самым масштабным туристическим проектом в Армении, пообещав содействие правительства в его реализации.