Несмотря на утверждения Азербайджана, что нагорно-карабахский конфликт завершен, реальность говорит об обратном – Мирзоян

Об этом в интервью греческому изданию «Катимерини», данном в ходе недавнего рабочего визита в Грецию, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Нагорный Карабах существует, существует с его армянским населением, которое продолжает жить на земле своих предков, и безопасность которого сейчас обеспечивают российские миротворцы, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, положившему конец разрушительной войне.

Конфликт не прекращает существовать только потому, что одна из сторон заявляет, что его не существует. Это самообман. Более того, официальные заявления многих наших международных партнеров и организаций, в том числе стран-посредников, также четко показывают, что карабахский конфликт еще должен получить окончательное урегулирование путем переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ – урегулирование, которое будет гарантировать безопасность и защиту всех прав арцахских [карабахских – ред.] армян и, соответственно, исходящий из этого окончательный статус Нагорного Карабаха», - в частности, заявил глава внешнеполитического ведомства Армении, согласно тексту интервью, опубликованному на официальном сайте МИД страны.

Арарат Мирзоян также коснулся темы возможной эскалации в Нагорном Карабаха на фоне событий, связанных с войной в Украине.

«После ситуации, сложившейся на Украине, азербайджанские ВС вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе, чему предшествовали непрерывные обстрелы сел и гражданских инфраструктур, призывы к мирному армянскому населению соседних деревень покинуть свои дома под угрозой применения силы, нарушение работы газопровода на несколько недель в условиях беспрецедентно холодных погодных условий и так далее.

В настоящее время, когда внимание всего мира приковано к Украине, Азербайджан в любой момент может попытаться предпринять широкомасштабную провокацию. Поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество предприняло эффективные шаги по предотвращению попыток дестабилизации ситуации на Южном Кавказе», - заявил глава МИД Армении.