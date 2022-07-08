Сомнительная сделка Дарбинянов и Кокобелянов: действующая на реке Марц ГЭС продана за 50 тыс. драмов

Бывший мэр Ванадзора и его брат продали за 50 тыс. драмов действующую на реке Марц ГЭС, директором которой стал брат премьер-министра Никола Пашиняна.

Сомнительная сделка была заключена между братьями Дарбинян и племянником председателя партии «Свободные демократы» Хачатура Кокобеляна, 20-летним Юрием Кокобеляном, за два месяца до прошлогодних парламентских выборов. По данным госрегистра, в день продажи директором компании стал брат премьер-министра Армен Пашинян, проживавший в России и вернувшийся в Армению после «бархатной революции» 2018 года.

По письменному запросу Радио Азатутюн» госрегистр предоставил договор купли-продажи на полутора страницах, в котором указано: «Продавцы продают свои доли, составляющие 100 процентов, покупателю с правом собственности. Цена продажи долей по соглашению сторон установлена в размере 50 тыс. драмов».

При этом, согласно размещенному в том же регистре уставу, стоимость проданных за 50 тыс. драмов долей компании «Аргишти-2», управляющей гидроэлектростанцией, составляет около 250 млн драмов. По информации компании «Электрические сети Армении», эта ГЭС только в 2019-2020 годах произвела продукции на сумму около полумиллиона долларов. Почему Дарбиняны продали эту прибыльную гидроэлектростанцию, да еще и всего за сотню долларов? Были ли у компании кредиты или долги на момент продажи? Бывший мэр Ванадзора и его брат отказываются давать комментарии.

По данным госрегистра, новый владелец - Юрий Кокобелян, является либо собственником, либо директором различных компаний. Его не удалось найти по адресу его прописки в Ереване. Информации о его деятельности также нигде нет.

Более известен его дядя - председатель партии «Свободные демократы» Хачатур Кокобелян. Он вообще не ответил на наши звонки. Каким образом им удалось убедить братьев Дарбинян продать за 100 долларов компанию, приносившую им доход в течение 10 лет, выяснить не удалось.

Ашхарик, представившийся начальником ГЭС, несколько дней назад рассказал Радио Азатутюн, что за 10 лет работы ГЭС ни разу не останавливалась надолго. «Если воды очень мало, тогда отключаем, это может быть на сутки, может - на 5 часов», - сказал он.

Избегая говорить о подробностях продажи, Дарбиняны в то же время отрицают, что отказались от прибыльного бизнеса в обмен на прекращение уголовного дела против них.

Точно известно, что всего через несколько месяцев после этой сделки суд признал доказанной вину бывшего главы общины Самвела Дарбиняна в незаконном отчуждении территорий, принадлежащих общине Ванадзор и причинении общине ущерба в размере 60 млн драмов, в то же время приняв решение о прекращении дела в связи с истечением срока давности преступления.

«Ничего подобного нет, все это несерьезные разговоры», - подчеркнул Самвел Дарбинян.

Более того, эта принадлежащая Дарбинянам ГЭС еще с 2019 года фигурировала в одном скандальном уголовном деле. Прокуратура приводила факты о том, что в период нахождения Самвела Дарбиняна на должности главы общины, в 2010 году, Ванадзорская очистная станция канализации была незаконно отчуждена. Дарбинян организовал фиктивный аукцион и продал станцию стоимостью 240 млн драмов своему родственнику за 60 млн драмов, что в 4 раза дешевле рыночной цены. Правоохранительные органы подозревают, что трубы и дорогостоящее оборудование купленной задешево станции использовались при строительстве ГЭС Дарбинянов.

Еще в прошлом году прокурор Лорийской области Карен Габриелян дал подчиненным неделю на то, чтобы доложить ему об этом деле. «Мы назначили товарно-научную и строительно-техническую комплексную экспертизу. Подтверждено, что результаты мы получим в ближайшее время, и по результатам рассмотрим вопрос о предъявлении лицу обвинения. Я поставил задачу доложить мне о материалах этого уголовного дела, на этой неделе будет доложено, и мы также получим заключение экспертизы», - сказал прокурор.

Однако до сих пор заключения экспертизы нет. В ответ на письменный запрос Радио Азатутюн в прокуратуре сообщили: «В ходе предварительного следствия с целью выяснения ряда обстоятельств, в том числе того обстоятельства, что трубопровод для очистки сточных вод использовался для строительства малой ГЭС «Марцигет-2», были назначены комплексные экспертизы. Их заключение еще не получено».

Фактически, в ходе предварительного следствия, которое продолжается уже три года, правоохранительные органы все еще не выяснили, каким образом экс-мэр Ванадзора Самвел Дарбинян отчуждал построенную еще в советские годы и так и не введенную в эксплуатацию очистную станцию, как было разграблено это сооружение, находящееся в ведении главы общины. Куда делись оборудование и трубы? Были ли они использованы для строительства ГЭС Дарбинянов?

В прокуратуре Радио Азатутюн сообщили, что привлеченных по этому делу в качестве обвиняемых пока нет. Без ответа остался и вопрос о том, если окончательно подтвердится, что дорогостоящее оборудование незаконным путем оказалось на ГЭС бывшего мэра, повлечет ли это уголовную ответственность, особенно сейчас, когда Дарбиняны уже продали это имущество, а новый собственник назначил брата премьер-министра директором.