Отныне те, кто воспользуются правом отсрочки от призыва в армию, будут заключать сделку с государством - Пашинян

На вчерашнем заседании правительства был одобрен представленный министром образования, науки, культуры и спорта Ваграмом Думаняном проект о внесении дополнений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», который еще должен быть представлен на обсуждение парламента.

«Этим изменением мы уполномочиваем правительство предоставить места и указать, о каких вузах идет речь», - сказал Думанян.

В своем выступлении премьер-министр Пашинян также подчеркнул, что в зависимости от приоритетов программы и деятельности правительства государство каждый год будет решать, кто ему нужен - экономист, агроном или физик.

Однако в обосновании проекта особое внимание было уделено естественно-научному и инженерному направлениям. Премьер-министр также подчеркнул, что те, кто воспользуются правом на отсрочку, отныне будут заключать сделку с государством.

«Мы знаем по опыту предшествующего периода, что многие поступали в вуз не из соображений поступления в вуз или получения образования, а из соображений использования права на отсрочку. Каждый обращающийся и претендующий на это место, должен знать отношения с государством, правительством на ближайшие семь, восемь, десять лет и брать на себя определенные обязательства, и у нас также должны быть механизмы контроля за выполнением этих обязательств», - сказал премьер.

После внесения изменений в закон «О воинской службе» в 2017 году правом на отсрочку пользуются только призеры олимпиад, а также обучающиеся в зарубежных вузах. По словам министра, опыт последних лет показывает, что это не способствует повышению качества образования в вузах Армении.

Эксперт в области образования Ваграм Согомонян, отмечая важность этого изменения, также призывает к осторожности. По его словам, коррупционные риски, имевшие место в прошлом, останутся и теперь, если не будет надлежащего контроля.

«Если за этим не последует аналитическая работа, ничего на самом деле не изменится. И эта старая практика постоянного проталкивания ребят вперед, делая их участниками какого-то формального учебного процесса, останется», - сказал он.

Согомонян не представляет, как можно реформировать отрасль без пересмотра всей системы. Он приводит в пример как раз условия получения права на отсрочку в случае обучения в зарубежных вузах, отмечая наличие здесь нерешенных вопросов, более того, субъективных факторов.

«До сих пор со старых времен остался элитный список рейтинговых университетов, в то время как Армении необходимо много разных специальностей, которые также можно получить во многих довольно доступных европейских вузах. Но почему-то для этих университетов отсрочка не предоставляется. То есть, здесь есть различные субъективные и нелогичные элементы», - сказал эксперт.

По утверждению Согомоняна, выбор какой-либо области в качестве приоритетного направления еще не означает, что здесь сразу появятся хорошие специалисты. Специалист поднимает следующий вопрос: предпринимаются ли уже сегодня шаги по повышению качества школьного образования?

«У нас есть серьезная проблема с учителями, особенно по естественно-научным предметам. Здесь также должен быть решен вопрос комплектования школ учителями», - подчеркнул Согомонян.

В новом проекте правительства есть еще одно предложение, носящее скорее технических характер - по увеличению возрастного порога призыва на военную службу для граждан, получивших отсрочку на основании образования, до 28 лет вместо нынешних 27. Дело в том, что 12-летнее обучение заканчивается в 18-19 лет, и аспиранта в середине третьего года обучения приходится призывать в армию. Чиновники сегодня склоняются к тому, чтобы не нарушать непрерывность образования и дать возможность молодым людям, получившим отсрочку, полностью посвятить себя науке.

Насколько от этого выиграет наука, покажет только время. Сейчас специалисты больше подчеркивают важность того, чтобы эта привилегия не стала монополией детей «своих» людей, богачей и чиновников.