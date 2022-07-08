Договоренности о новом заседании армяно-российско-азербайджанской рабочей группы пока нет

Последнее заседание рабочей группы состоялось 3 июня, затем 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума также состоялась рабочая встреча сопредседателей.

По словам вице-премьера Армении, трехсторонняя рабочая группа, действующая полтора года, провела с десяток заседаний, созданы две экспертные рабочие подгруппы по вопросам железнодорожных и автомобильных перевозок.

«В ходе работ удалось достигнуть консенсуса относительно восстановления железной дороги Ерасх-Горадиз. В этот период также удалось сблизить позиции относительно ряда важных функций пограничного и таможенного контроля. В настоящее время работы продолжаются», - отметил вице-премьер.

Более подробно о достигнутых договоренностях Мгер Григорян не сообщил.

Ранее в интервью российскому информагентству ТАСС армянский вице-премьер охарактеризовал деятельность рабочей группы как конструктивную. Между тем, до появления интервью Григоряна, в ходе своей онлайн-пресс-конференции 27 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о неконструктивной позиции Азербайджана, более того, он утверждал, что Азербайджан отклонил представленный вице-премьером России Алексеем Оверчуком письменный проект, основанный на достигнутых в Брюсселе договоренностях. Премьер-министр также пришел к выводу, что таким образом Азербайджан пытается создать «легитимность для новой войны против Армении».

По словам вице-премьера, в его заявлениях и заявлениях Пашиняна нет противоречий. «Я не думаю, что здесь есть противоречие. Да, есть вопросы, по которым не удалось прийти к консенсусу, есть отвергнутые предложения, но есть и рабочий процесс – площадка, на которой предпринимаются попытки решений. Конечно, это сложная работа, но мы надеемся, что она будет эффективной», - заявил Мгер Григорян.

Подробностей о магистрали, которая должна соединить западные районы Азербайджана и Нахичевань, Григорян не сообщил.

29 июня, в день, когда редакция Радио Азатутюн отправила запрос в офис Григоряна, российское издание «Известия» со ссылкой на свои дипломатические источники написала, что российская сторона помогла Армении и Азербайджану договориться о том, где пройдет автомагистраль, соединяющая основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой.

«Сторонам остается согласовать лишь небольшой участок в 6 км», — заявил изданию высокопоставленный осведомленный источник. По словам источника «Известий», задержка связана с горным рельефом местности и российская компания «‎Автодор‎» поможет завершить согласование маршрута.

Газета не уточнила конкретные пункты, через которые будет проходить маршрут, какой режим безопасности и таможенный режим будут действовать. В публикации лишь упоминается, что трасса пройдет вдоль реки Аракс с армянской стороны. На остальном участке, по словам собеседника «Известий», будут задействованы старые советские дороги, которые до 1992 года связывали Нахичевань с Зангеланом через армянскую территорию.