Ален Симонян выразил послу Эстонии «крайнюю озабоченность» по поводу визита в Шуши главы эстонского парламента

В официальном сообщении пресс-службы парламента Армении говорится, что, принимая посла, Ален Симонян заявил, что заявления г-на Ратаса «в опустошенном от армян Шуши не только не отражают дух дружественных отношений между нашими двумя странами, но и противоречат официальной поддержке Эстонией мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ».

Отметим, что визит главы эстонского парламента Юри Ратаса в Шуши состоялся в конце мая.

Ален Симонян проинформировал посла Эстонии о своем письме главе эстонского парламента, в котором разъяснил «суть конфликта и последствия катастрофической войны 2020 года». Спикер армянского парламента выразил надежду, что эстонский коллега в ближайшее время посетит Армению и на месте ознакомится с ситуацией, а также встретится с представляющими Нагорный Карабах официальными лицами, говорится в сообщении.

«Посол Эстонии, поблагодарив за прием, выразила надежду, что в ближайшее время будет возможность обсудить все вопросы со спикером эстонского парламента. Она передала председателю НС официальное приглашение главы парламента Эстонии. В ответ А. Симонян, подтвердив желание видеть эстонского коллегу в Армении, любезно принял взаимное приглашение», - отметили в пресс-службе Национального собрания Армении.