Депутаты правящей фракции вновь получили премии

Депутаты правящей парламентской фракции «Гражданский договор» в очередной раз были премированы. Председатель Национального собрания Ален Симонян распорядился по случаю Дня Конституции наградить премией в размере месячной зарплаты только депутатов своей фракции. Чистая зарплата депутатов составляет около 500 тыс. драмов.

За какие дела представители власти сами себя щедро награждают, спрашивают рядовые граждане.

«Они живут своей жизнью, а наш народ – своей», - сказал один из граждан.

В Национальном собрании сообщили, что на выплату премий из бюджета было выделено около 49 млн драмов (48 млн 811 тыс. драмов). Распоряжение спикера НС не распространяется на оппозиционеров, депутаты фракций «Честь имею» и «Айастан» премий не получили. Они отсутствовали на заседаниях, потому и не получили премий, а провластные депутаты были перегружены работой, пояснили в парламенте.

«Депутаты от оппозиции не получили, получили только депутаты фракции «Гражданский договор». Депутаты от оппозиции не получили премии, потому что отсутствовали на пленарных заседаниях и заседаниях комиссий, вообще не являлись на работу», - сказала депутат правящей фракции Цовинар Варданян.

Оппозиционные депутаты с мая не приходят в парламент, не участвуют в заседаниях. Они проводят уличные акции протеста и неповиновения, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Тадевос Аветисян считает, что дискриминационный подход к распределению премий - это давление на оппозицию.

«Это дискриминация, а такжеи проявление политических репрессий, в конечном счете, это тоже незаконно», - отметил Аветисян.

Депутаты НС уже третий раз за один год получают премии, но впервые премии получают только провластные депутаты.

«Я получил свою премию, потому что считаю себя работающим депутатом Национального собрания», - сказал Вилен Габриелян.

А в том, что оппозиционеры премий не получили, Габриелян проблемы не видит: решение о премиях приняли не они, а руководство НС. Более того, он считает, что оппозиционеры должны быть лишены и зарплат.

«Я вообще считаю, что полученные зарплаты депутаты от оппозиции должны вернуть», - заявил Габриелян.

Одного из провластных депутатов, Армена Хачатряна, рассердило сравнение зарплат обычных граждан и чиновников. Он заявил, что решить все вопросы за один день невозможно.

«Нет социальной несправедливости, каждая профессия на рынке имеет приблизительный размер расчетной зарплаты, каждая профессия как в системе государственного управления, так и вне ее. Но, конечно, мы и пенсионерам пенсии поднимем. Невозможно всем поднять за один день», - сказал Хачатрян.

Справедливы премии или нет, будут судить наши избиратели, сказал провластный депутат Овик Агазарян, а мнения избирателей разнятся.