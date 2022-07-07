Вследствие роста цен на продукты питания Армения сталкивается с риском роста бедности - Ваан Керобян

Инфляция в Армении уже двузначная. Согласно последним официальным данным, инфляция за 12 месяцев составила 10,3%. По карманам граждан особенно бьет рост цен на продукты питания. За год цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 17,1%.

Статистический комитет также представил отдельные данные. Так, в июне текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, мука подорожала примерно на 18%, хлеб - на 20%, макаронные изделия - почти на 30%, говядина - примерно на 20%, сыр - более чем на 25% и т.д.

Граждане, опрошенные Радио Азатутюн, отмечали заметное подорожание продуктов питания первой необходимости. «Перебиваемся, если бы мог, купил бы не один килограмм, а пять», - сказал один из наших собеседников.

«Зарплаты очень низкие, инфляция растет, как людям жить? И пенсия, и зарплата должны соответствовать повседневной жизни человека», - отмечали граждане.

Что думает правительство об инфляции и обострении социальных проблем? Министр экономики не скрывает, что в результате подорожания продуктов питания Армения столкнулась с опасностью повышения уровня бедности. По последним официальным данным, почти каждый третий житель Армении беден.

«В связи с этим правительство, как вы знаете, предпринимает ряд действий, первое – это то, что со следующего года будут увеличены минимальная заработная плата и пенсии», – сказал сегодня министр Ваан Керобян.

По словам министра, для нейтрализации влияния инфляции власти также создают рабочие места. «Работа правительства и высокий экономический рост, который у нас есть (10,2%) и который, по сути, является одним из самых высоких в регионе и в мире, должны быть направлены на то, чтобы как можно больше людей жили лучше, и, естественно, результаты высокого экономического роста должны быть перераспределены правительством таким образом, чтобы уменьшить бедность», - сказал Керобян.

На прошлой неделе правительство приняло решение повысить с 1 января 2023 года минимальную заработную плату с 68 тыс. до 75 тыс. драмов. Кабмин, согласно пятилетнему плану, обещает к 2026 году установить минимальную заработную плату на уровне 85 тыс. драмов.

Власти заявляют, что с 1 января следующего года также повысятся пенсии, как минимум, в размере инфляции, однако конкретную величину пенсий пока не уточняют.

В этот период высокой инфляции армянский драм продолжает ревальвироваться по отношению к доллару, эксперты считают, что если эта тенденция сохранится в течение нескольких месяцев, то это может смягчить дальнейшую инфляцию.