Адам Шифф разработал поправку к акту об ассигнованиях на национальную безопасность за 2023 год с призывом освободить армянских пленных

Конгрессмен США Адам Шифф разработал поправку к акту об ассигнованиях на национальную безопасность за 2023 год с призывом к немедленному освобождению армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане.

Как сообщила пресс-секретарь Американского комитета «Ай Дат» Элизабет Чулджян, только в случае принятия поправки процедурным комитетом Палаты представителей на следующей неделе она будет поставлена на голосование в Палате представителей.

«Эта резолюция должна стать законом, она не может оставаться половинчатой. Конгресс часто принимает резолюции, которые не согласуются с Сенатом и не доходят до стола президента. Эта резолюция обязательно должна дойти до стола президента, до подписания, поэтому чем больше мы будем работать с Палатой представителей и Сенатом для внесения позитивных разделов в пользу Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред. ], тем больше вероятность того, что она будет подписана президентом. Если Палата представителей, например, проголосует положительно, это как минимум пошлет сигнал правительству Азербайджана о том, что Палата представителей выразила четкую позицию по этому вопросу, что армянских военнопленных следует немедленно освободить», - сказала Чулджян.

Помимо этой поправки есть и другие требования. В частности, сопредседатель подкомитета по армянским вопросам Конгресса США Джеки Спир требует от Госдепартамента представить причины оказания военной помощи Азербайджану.

«Есть четыре инициативы, которые разными способами пытаются сократить американскую военную помощь Азербайджану. Некоторые из них просто говорят о том, что американское правительство не должно направлять никакой военной помощи Азербайджану, другие говорят, что «мы должны посмотреть, как суммы, направленные на военную помощь, повлияли до сих пор на Арцах и на справедливое решение арцахского вопроса». Есть еще несколько других инициатив, которые мы поддерживаем и которые связаны с Турцией, поскольку нынешнее правительство США рассматривает возможность продажи Турции самолетов F16, и подкомитет по армянским вопросам сформировал общую фракцию с различными турецкими, христианскими и ближневосточными организациями, чтобы выступить против продажи Турции самолетов F16. Есть две инициативы, которые связаны с этим», - сказала представитель Американского комитета «Ай дат».

Десяток конгрессменов высказался в поддержку этих поправок, и, по словам Чулджян, Американский комитет «Ай дат» сейчас прилагает усилия для увеличения числа сторонников во время обсуждения в процедурной комиссии Палаты представителей.