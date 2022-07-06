Взрыв в аштаракском филиале «Юнибанка»: один человек погиб, есть раненые

Сегодня утром в аштаракском филиале «Юнибанка» прогремел взрыв, в результате чего от полученных ожогов погиб один сотрудник. Семерых пострадавших госпитализировали.

Погибшей оказалась уборщица банка, 63-летняя Рузанна Хачатрян.

Четверо сотрудников банка находятся в Ожоговом центре. Руководитель службы по связям с общественностью «Юнибанка» Лусине Хачатрян сообщила, что одним из пострадавших является управляющий банка Ованнес Хачатрян.

«У него ожоги, в данный момент он находится в сознании», - сказала Лусине Хачатрян.

Состояние граждан, доставленных в Ожоговый центр, оценивается как тяжелое, сообщила заместитель директора центра Карине Бабаян.

«В основном ожоги были c пламенем, а ожоги с пламенем бывают глубокими: ожоги 2-й, 3-й, 4-й степени, ожоги 1-й степени встречаются довольно редко, поэтому тяжесть состояния обусловлена глубиной ожога. У 45 процентов больных ожоги 3-4 степени - около 20 процентов, а это уже усложняет лечение и усугубляет состояние», - сказала Бабаян.

По данным Следственного комитета, по предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Других подробностей СК и МЧС пока не сообщают.

Взрыв и пожар произошли после того, как около 9 часов утра сотрудники вошли в банк. Армен Минасян, сопровождавший жену на работу, в момент взрыва находился возле здания, у него бы поврежден лоб, у жены обгорели волосы. «Осколки стекла посыпались мне на голову, так меня ранило», - сказал он.

Взрыв был такой силы, что разбились стекла в окнах противоположного здания, расположенного в 25 метрах от него. Жители рассказали, что сначала им показалось, что здание рухнуло, шум взрыва привел их в ужас.