Азербайджанцы в Шуши разрушили церковь «Канач жам» и превращают ее в православный храм – бьют тревогу в Карабахе

Азербайджанцы в Шуши разрушили армянскую церковь Св. Ованнес Мкртич (Св. Иоанна Крестителя) или «Канач жам» («Зеленая церковь»), сейчас ее под предлогом ремонта превращают в православный храм, ​бьет ​тревогу Государственная служба охраны исторической среды Нагорного Карабаха.

Не пострадавшая от бомбежек во время 44-дневной войны церковь «Канач жам» начала превращаться в руины после того, как Шуши перешел под контроль Азербайджана: начали разрушение с купола колокольни, затем перешли к внутренней части. Все это видно на фото и видео, которые распространяют сами азербайджанцы.

«Появились фотографии, на которых церковь находится во взорванном состоянии, а мы знаем, что церковь не пострадала во время боевых действий, естественно, она была взорвана после того, как Шуши перешел под их контроль. Мы постоянно били тревогу, неоднократно обращались, в том числе Министерство образования, науки, культуры и спорта, в ЮНЕСКО и к российским миротворцам, но, как мы видим, Азербайджан беспрепятственно продолжает и вандализм, и экспроприацию наших культурных ценностей», - сказала руководитель Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

Она не сомневается, что будут стерты все свидетельства принадлежности церкви Армянской Апостольской церкви, на верхней части входа в колокольню есть надпись: «Канач жам - церковь св.Ованнес Мкртич построена в 1847 году в память о брате». Церковь находится в шушинском квартале Верин Тах, первоначально ее называли церковь Карабахцоц.

«Это историко-культурный памятник, типичный для армянской архитектуры 19-го века, и здесь второго мнения быть не может, - утверждает заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян, добавляя: - То, что сейчас Азербайджан делает с этой церковью, не ново. В советские годы церковь «Канач жам» также была объектом вандализма».

Трое детей Лерника Ованнисяна были крещены в этой церкви. «В советское время ее превратили в зал с минеральной водой для туристов и посещающих город Шуши, а баки с водой специально поставили в таких местах, чтобы вытекающая оттуда вода, а вы знаете, минеральная вода имеет коррозионные свойства, чтобы вода текла в ризницу, таким образом также разрушался фундаменты церкви», - сказал он.

Сейчас азербайджанские общественные деятели распространяют статьи и видеоролики, в которых также выступают представители Бакинской епархии Русской Православной церкви, говорящие о том, что армяне присвоили православную церковь.

Армине Айрапетян рассказала, что после войны в Азербайджане попытались представить «Канач жам» как албанскую церковь, потом быстро опомнились, потому что на момент постройки церкви в Шуши не проживало ни одного удина, есть данные переписи. Теперь остановились на варианте русской церкви, только, как напомнила Айрапетян, русская церковь Шуши была разрушена самими же азербайджанцами в 70-х годах прошлого века. «Церковь св. Георгия Победоносца, упоминается о ремонте этой церкви», - сказала она.

Есть документы и даже свидетельства очевидцев о том, что на месте, где раньше была русская православная церковь, азербайджанцы в советские годы построили дом культуры, а на месте прилегающего русского кладбища - здание райкома. Лерник Ованнисян вспоминает, что в 2000-х годах, когда мостили ту часть Шуши, нашли элементы одежды русского офицера - пуговицы.

По мнению карабахских чиновников, чтобы сейчас сохранить армянское лицо церкви «Канач жам», Первопрестольный Святой Эчмиадзин должен вести переговоры с Русской Православной церковью, чтобы объяснить им, что русская церковь была уничтожена, а «Канач жам» - армянская церковь.

«Эчмиадзин может сослаться на эти документы, между духовными лидерами должна быть достигнута договоренность, чтобы по отношению к церкви «Канач жам» под видом ремонта не были совершены вандализм и присвоение истории», - считает Армине Айрапетян.

Карабахские чиновники уже не ждут никакой реакции или практических шагов от международных структур. Азербайджан уже либо уничтожил многие древние памятники, либо представил их как удинские. Лерник Ованнисян перечислил лишь некоторые: «Это Дадиванк, Цицернаванк, церковь св. Ованнес Мкртыч в Тохе, церковь Святого Воскресения в Гадруте».

Он подчеркнул, что православизация церкви «Канач жам» так же опасна, как и албанизация других церквей.