Генпрокурор Армении предлагает контролировать распространяемую в интернете информацию; правозащитники обеспокоены

Инициатива Давтяна уже обеспокоила армянских правозащитников, которые видят опасность ограничения свободы слова.

Согласно Генпрокуратуре, в последние годы на сайтах и в социальных сетях усилилась дискриминация по национальному, религиозному и половому признаку, увеличилось количество рекламы запрещенных веществ, в том числе наркотиков, а также содержание открытого приглашения к продаже наркотиков и так далее.

В правоохранительном ведомстве подчеркивают, что «исследование показало, что безопасность информации, распространяемой через интернет, не обеспечивается законодательством Армении».

Генеральная прокуратура продолжает: «В условиях отсутствия контроля продолжается беспрепятственное распространение такой информации, что искажает и злоупотребляет демократическим принципом свободы слова».

Учитывая все это, Артур Давтян написал письмо правительству, предложив обсудить эти вопросы.

В сообщении Генпрокуратура также представила международный опыт, в том числе деятельность российского «Роскомнадзора» - федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Между тем, правозащитники отмечают, что этот российский госорган используется в качестве инструмента ограничения свободы слова.

««Роскомнадзор» фактически превратился в орган, осуществляющий открытую цензуру, и, ссылаясь на него, мы ничего хорошего придумать не сможем», — заявила руководитель Центра свободы информации Шушан Дойдоян.

Кстати, еще в апреле президент России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность все более широким использованием современных информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств. Они, в частности, договорились укреплять сотрудничество, более того, секретари Совбезов двух стран также подтвердили сотрудничество в сфере информационной безопасности в отдельном документе.

Хотя Дойдоян и согласна с тем, что существует много проблем, связанных с распространяемым в интернете контентом, она подчеркивает, что заявления из Генпрокуратуры Армении создают впечатление негативного влияния со стороны России.

«Они готовятся создать основу для оперативных вмешательств в интернете, чтобы они могли вмешиваться в случае необходимости, что может быть сопряжено с большими опасностями. Вообще подобные инициативы, на мой взгляд, не входят в компетенцию прокуратуры. Прокуратуре лучше бы не брать на себя функции, напоминающие те, которые осуществляет российский «Роскомнадзор». Это в интересах всех, в первую очередь в интересах нашей демократии», - заявила Дойдоян.

Несмотря на эти опасения со стороны экспертного сообщества Генеральная прокуратура Армении подчеркивает, что предлагает обсудить этот вопрос с гарантией конституционного права на свободное выражение мнения.

Напомним, что в июне наряду с рядом других СМИ «Роскомнадзор» заблокировал русскоязычный сайт Армянской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода (Радио Азатутюн).