По словам жителей, на территории бывшего аэропорта близ Айгепара появится российская военная база

Там, где в советское время находилась взлетно-посадочная полоса для самолета Як-40, будет дислоцирована российская военная база, делятся слухами жители Айгепара.

Уже больше месяца на территории бывшего аэропорта близ села Айгепар в Бердском районе Тавушской области идет активное строительство.

17 июня в числе недокладываемых вопросов правительства был вопрос о подписании протокола №2 о внесении изменений в протокол «О пунктах дислокации российской военной базы на территории Армении».

Согласно обоснованию, размещенному на сайте правительства, в связи с изменением адресов пунктов дислокации российской военной базы, расположенной на территории Армении, возникла необходимость внесения изменений в состав передающихся российской стороне земельных участков и недвижимого имущества, а также в документы, составляющие правовую основу. Обоснование представил министр обороны Сурен Папикян.



«Подписание протокола обусловлено необходимостью обеспечения условий для деятельности воинских формирований российской военной базы в результате изменения их состава», - говорится в обосновании.

Есть решение правительства, но договор еще должен быть разработан и окончательно ратифицирован в парламенте. Пакет, опубликованный исполнительной властью, не содержит адресов, характеристик земельных участков и других подробностей. Что строится в Берде для российских военных? По утверждению местных жителей, среди руководителей строительства есть и русские. О каком сроке, численности военных и какой миссии идет речь? На все эти вопросы оборонное ведомство ответов не дает, предлагая сделать письменный запрос.

По словам заместителя главы общины Берд Самвела Овсепяна, территория аэропорта не принадлежала общине, их работа заключалась лишь в том, чтобы дать застройщику разрешение на строительство.

«Наверное, территория принадлежала Министерству транспорта и связи, но с давних времен это территория аэропорта, она не общинная», - сказал Овсепян.



Село Айгепар Бердского района находится в одном километре от азербайджанского села Алибейли, территория аэропорта также находится под наблюдением. Жители считают российское присутствие на этом участке границы гарантией безопасности.

«Люди надеются, что будет спокойствие. Вы прекрасно знаете, это самая близкая территория, 30 лет находится под обстрелом, стреляют и из винтовок, сюда доходит. В какой-то мере люди связывают надежды, а что делать», - сказал житель Айгебара Ваче Калантарян.

«В плане безопасности станет немного лучше, войны не будет, как было тогда, когда бомбили, стреляли», - сказал другой житель села, Гамлет Маркарян.

На этом участке Тавуша последние армяно-азербайджанские боестолкновения произошли в июле 2020 года. На протяжении нескольких дней населенные пункты Айгепар, Мовсес, Неркин Кармирахпюр, Берд, Чинар обстреливались из крупнокалиберного оружия, а через два месяца началась 44-дневная война.